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أخبار العالم

مصرع 5 أشخاص إثر سقوط مروحية إنقاذ جنوب غربي إيران

الإثنين 04/مارس/2019 - 01:50 م
صدى البلد
أ ش أ
لقي خمسة أشخاص مصرعهم، اليوم /الاثنين/، جراء سقوط مروحية إنقاذ في إقليم "تشهارمحال وبختياري" الواقع جنوب غربي إيران.
وقال المساعد السياسي والأمني لمحافظ الإقليم جعفر مرداني - حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) - "إن المروحية سقطت في منطقة "سرتشنيز" التابعة لقضاء "كیار"، مشيرا إلى أن طاقم المروحية الخمسة لقوا مصرعهم".

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن رئيس الخدمات الطبية الطارئة بيرهوسين كوليفاند قوله "إن الطائرة كانت تحمل على متنها اثنين من عمال الإنقاذ وثلاثة من أفراد طاقمها".

جدير بالذكر أنه عادة ما يلقى باللوم في حوادث تحطم الطائرات الإيرانية على أسطولها القديم وسنوات من العقوبات الدولية المفروضة على البلاد بسبب برنامجها النووي.

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