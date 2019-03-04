موقع أمريكي: تميم باع أرضه.. وسلم مفاتيح قطر لـ أردوغان

تترقب دول العالم رد وزارة الخارجية الأمريكية ومجلس الأمن القومي في الولايات المتحدة على حشد القوات تابعة للجيش التركي في قطر، التي تستضيف أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط بعد أن سلم أمير قطر تميم بن حمد، مفاتيح بلاده إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعقد اتفاق عسكري يُعد الأول من نوعه بين الدوحة وأنقرة



ووفقا لما نشره موقع صحيفة «ذا ديلي كولر» الأمريكي، فإن الاتفاق القطري التركي المعروف بـ «اتفاقية التنفيذ بين حكومة جمهورية تركيا ودولة قطر» والذي وقعه الجانبان في 28 أبريل عام 2016، يشير إلى وجود تصعيد محتمل لصراع عدائي في الخليج والشرق الأوسط، ويسمح بوجود قوات عسكرية من تركيا في الخليج، لأول مرة منذ 101 عام.



ويمنح الاتفاق، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الحرية في استباحة أراضي الدولة القطرية ويسخر قوة حلف الناتو لتعزيز مصالحه الخاصة.



ويتخوف مراقبون من اساءة تركيا استخدام ما تمنحه قطر للرئيس والجيش التركي، فقد يسيء أردوغان استخدام الاتفاق بين أنقرة والدوحة في مهام عسكرية ضد دول عربية في الخليج بمزاعم التحالف مع قطر التي تقاطعها دول الرباعي العربي بسبب دعم الدوحة المستمر للإرهاب، حسب الموقع الأمريكي



وقال عبدالله بوزكورت، وفقا للموقع الأمريكي، أن عزلة الاتفاقية قد ينطوي على مخاطر كبيرة؛ لتصعيد مشاركة الجيش التركي في صراعات القائمة والمحتملة.



وقال رونالد ساندي، المؤسس المشارك لمركز «بلو ووتر انتيليجانس» للدراسات الأمنية، وفقا للموقع الأمريكي إن الاتفاق التركي القطري مجرد خدع وألاعيب من الدولتين، ويجب أخذ الحذر.



وكان ساندي، وهو كبير محللين سابق في المخابرات العسكرية الهولندية وناقد صريح لدولة قطر، واحدًا من ضمن أكثر من 1200 شخص تم اختراق ملفاتهم وحساباتهم الإلكترونية الشخصية كجزء من جريمة قرصنة متقنة، نفذتها قطر.

