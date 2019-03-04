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أخبار العالم

محكمة الحوثيين :التحفظ على أملاك الرئيس اليمني ورئيس حكومته ووزير الخارجية

الإثنين 04/مارس/2019 - 01:53 م
صدى البلد
أ ش أ
ذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم /الاثنين/ أن محكمة خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية، قضت بالحجز التحفظي على أموال الرئيس اليمني الشرعي المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي ورئيس حكومته معين عبد الملك، ووزير الخارجية خالد اليماني .

وذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم /الاثنين/ أن المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة والخاضعة لسيطرة الميليشيات قضت بالحجز التحفظي على أموال هادي ومعين واليماني العقارية والمنقولة داخل اليمن وخارجها .

يشار إلى أن ذات المحكمة أصدرت - منذ تعيين رئيس لها من القيادات الحوثية - عددا كبيرا من أحكام الإعدام خلال الفترة الماضية على قيادات الشرعية اليمنية ومعارضي مشروعها الانقلابي.

وذكرت تقارير محلية ودولية أن الميليشيات تستغل القضاء الخاضع لسيطرتها لتصفية حسابات سياسية، والحكم بالإعدام على معارضيها، كما أكدت التقارير أن جماعة الحوثي لجأت إلى تطويع السلطة القضائية، وإصدار أحكام خارج نطاق القانون تحمل بعدا سياسيا للتخلص من المعارضين.

وكان مجلس القضاء الأعلى المعترف به دوليا في اليمن قد أقر نقل اختصاصات هذه المحكمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، من صنعاء إلى محافظة مأرب، وإلغاء كافة الأحكام التي أصدرتها الميليشيات عبرها.

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