أبو زيد: زيادة الحوافز الاستثمارية لتوفير 900 ألف فرصة عمل سنويا

أكد الدكتور مصطفى أبو زيد رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الحركة الوطنية المصرية، أن ملتقى مصر للاستثمار فى دورته الرابعة يمثل نقطة تجمع قوية ومهمة للمستثمرين فى مصر لما تمثله من قوة اقتصادية ناشئة وسط إشادات دولية بتقدم المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى.



وأضاف أبو زيد فى بيان له أن مصر حاليا تعمل على زيادة الحوافز الاستثمارية لجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة فى الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والمدن الصناعية بما يضمن توفير فرص تشغيلية والتى تستهدف الحكومة المصرية توفير ٩٠٠ ألف فرصة عمل سنويا.



وأوضح أن انعقاد الملتقى هذا العام يمثل أهمية كبرى خاصة مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى واستغلال هذا التجمع الكبير من المستثمرين من الدول العربية والأجنبية الى جانب العديد من الشركات الكبرى فى الاستفادة من الفرص الاستثمارية فى القارة الأفريقية بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة.