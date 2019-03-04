معاون وزيرة التضامن: المتسولون يعتدون علينا.. فيديو

قال علاء عبدالعاطي، معاون وزيرة التضامن للرعاية الاجتماعية: إن تنفيذ برنامج أطفال بلا مأوى كان حلم بالنسبة للوزارة، موضحًا أنه تم إجراء مسح لأطفال بلا مأوى على مستوى الجمهورية بواسطة 3756 باحثا.



وأشار عبدالعاطي، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن 80% من ظاهرة أطفال بلا مأوى تتركز في 10 محافظات، موضحًا أن هناك 17 وحدة متنقلة للتعامل مع هؤلاء الأطفال.



ولفت إلى أن فئة المتسولين يرفضوا التعاون معهم، معقبا: "بيعتدوا علينا، وهم مش هدفنا لأنهم ليسوا مشردين ويمتلكون مأوى".

