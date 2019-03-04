رئيس جامعة سوهاج يكرم الفائزين بمسابقة إدارتنا جميلة

كرم الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج الفائزين في مسابقة "إدارتنا جميلة" بكلية الآثار لاختيار أفضل إدارة، مدير، موظف





وذلك بحضور الدكتور عبد الناصر يس عميد الكلية، الدكتور فهيم فتحي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية، بقاعة الدكتور محمد عبد الستار بمقر الكلية بالحرم الجامعي الجديد.





وهنأ الدكتور أحمد عزيز الفائزين بالمراكز المتقدمة بتلك المسابقة، مشيدًا بكلية الآثار وتميزها وسعيها الدائم لتطوير العمل بها لخدمة العملية التعليمية وطلاب الكلية، وقال أن الجامعة حريصة علي تطوير وتحسين العمل داخل جميع القطاعات والكليات، وذلك يأتي في إطار السعي نحو حصول معظم الكليات علي الجودة والاعتماد.





وقال الدكتور عبد الناصر يس عميد الكلية إنه تم تكريم إدارات شئون الطلاب، الدراسات العليا، الموارد البشرية كأفضل إدارة بالكلية، كما تم تكريم محمد عمر مدير مكتب العميد، هيثم السيد، كأفضل مديرين متميزين بالكلية، وتكريم ثلاثة من الموظفين المثاليين بالكلية وهم مصطفي فتحي بإدارة الموراد البشرية،محمد عيد بإدارة الشئون العامة، ودعاء عرفة سكرتارية الوكلاء والأقسام.



