ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

رئيس جامعة سوهاج يكرم الفائزين بمسابقة إدارتنا جميلة

الإثنين 04/مارس/2019 - 02:05 م
صدى البلد
خالد رياض
كرم الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج الفائزين في مسابقة "إدارتنا جميلة" بكلية الآثار لاختيار أفضل إدارة، مدير، موظف 

وذلك بحضور الدكتور عبد الناصر يس عميد الكلية، الدكتور فهيم فتحي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية، بقاعة الدكتور محمد عبد الستار بمقر الكلية بالحرم الجامعي الجديد.

وهنأ الدكتور أحمد عزيز الفائزين بالمراكز المتقدمة بتلك المسابقة، مشيدًا بكلية الآثار وتميزها وسعيها الدائم لتطوير العمل بها لخدمة العملية التعليمية وطلاب الكلية، وقال أن الجامعة حريصة علي تطوير وتحسين العمل داخل جميع القطاعات والكليات، وذلك يأتي في إطار السعي نحو حصول معظم الكليات علي الجودة والاعتماد.

وقال الدكتور عبد الناصر يس عميد الكلية إنه تم تكريم إدارات شئون الطلاب، الدراسات العليا، الموارد البشرية كأفضل إدارة بالكلية، كما تم تكريم محمد عمر مدير مكتب العميد، هيثم السيد، كأفضل مديرين متميزين بالكلية، وتكريم ثلاثة من الموظفين المثاليين بالكلية وهم مصطفي فتحي بإدارة الموراد البشرية،محمد عيد بإدارة الشئون العامة، ودعاء عرفة سكرتارية الوكلاء والأقسام.

وأوضح عميد الكلية أنه تم اختيار الفائزين بالمسابقة بناء على عدد من المعايير، والتي لم تقتصر علي المنظر الجمالي وحسن تنسيق المكتب، حيث شملت معايير الجودة ومنها توصيف العمل ونظامه وخطوات تقديم الخدمات بشكل مطبوع داخل كل إدارة.

موضوعات متعلقة

الطالبة نورهان أفضل مراسل بجامعة سوهاج

وفد "ضمان الجودة والاعتماد" يزور كلية تمريض سوهاج

كلية تجارة بسوهاج تكرم العاملين المتميزين

اليوم.. حفل تنصيب اتحاد طلاب كلية هندسة سوهاج

بدء تدريبات المعهد المصرفي لطلاب تجارة سوهاج

"ضمان الجودة "ينظم أولى فعالياته بكلية تعليم صناعي بسوهاج

ترشيحاتنا

استشاري سمنة: توقف الأكل بعد السابعة مساءً ليس له علاقة بالريجيم.. فيديو

مصرع 3 أطفال أسفل عجلات سيارة نقل بالمنوفية

قرار عاجل من أمير مكة بشأن كلمة GOD في ترجمة لفظ الجلالة للإنجليزية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2019.. التعليم تنشر إنفوجراف بتفاصيله

وزير التعليم العالي: لدينا خطة واضحة لتطوير الجامعات المصرية

تعطل قطارين بسيدي جابر بالإسكندرية وتلفيات بسيطة في المحطة..صور

الصحة: فحص 2.3 مليون تلميذ بمبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم

أسعار الذهب اليوم الاثنين

موعد مباراة الأهلى وبتروجت بالدورى الممتاز والقنوات الناقلة

الشهاوى يكشف سبب كثرة الشائعات فى عهد الرئيس السيسي .. فيديو

3 غسالات وثلاجتان شروط الزواج في الشرقية.. وعشاء الحماة قاعدة أساسية..صور

فتاة ناسا ووزير النقل الجديد.. حكايات وهمية على السوشيال أشعلت الرأي العام

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفد من بحوث المياه يزور أوغندا لبدء أعمال مشروع درء مخاطر الفيضان.. صور

جاستين تمبرليك لزوجته جيسيكا بيل في عيد ميلادها: علمتيني أحب الدنيا.. صور

شاهد.. ولادة عنزة بعين وأذن واحدة لأول مرة بالغردقة

نوال الزغبي بإطلالة أنيقة في كواليس برنامج بيت الكل

بن أفليك يظهر مع حبيبته السابقة في العرض الخاص لفيلمه Triple Frontier.. صور

فيديو

معاون وزيرة التضامن: المتسولون يعتدون علينا.. فيديو
التضامن: مشروع قومي لتطوير دور الرعاية بـ23 مليون جنيه.. فيديو
استشاري سمنة: توقف الأكل بعد السابعة مساءً ليس له علاقة بالريجيم.. فيديو
مستشار رئيس الوزراء يكشف موقف الحكومة من فيديو الجزيرة المفبرك
شاهد.. رأي الشارع في مشروع قانون تجريم تربية الكلاب بدون ترخيص

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟