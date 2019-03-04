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تعليم

مهارة التفاوض ودبلوماسية الاتصال الفعال في ورشة عمل بجامعة الفيوم.. صور

الإثنين 04/مارس/2019 - 02:01 م
صدى البلد
الفيوم - نبيـل أبو السعـود
نظمت سفارة المعرفة التابعة لمكتبة الإسكندرية تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل رئيس جامعة الفيوم، ورشة عمل بعنوان "مهارة التفاوض ودبلوماسية الاتصال الفعال" بالمكتبة المركزية بجامعة الفيوم.

وتناولت ورشة العمل التي حاضرت فيها الدكتورة آية محمد توفيق مدربة التنمية البشرية عدد من المفاهيم المختلفة أبرزها مفهوم التفاوض، متطلبات التفاوض الفعال، صفات المفاوض، التخطيط والإعداد لعملية التفاوض، تحليل وتقييم الطرف الآخر، السلوك التفاوضي، أهم إستراتيجيات التفاوض، توقيع الاتفاق أو العقد.

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