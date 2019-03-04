مدرب الزمالك السابق يشن هجوما ضاريا على كهربا

قال محمد صلاح المدير الفنى السابق لنادى الزمالك، إن محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الفارس الأبيض يتعامل مع زملائه بشكل غير لائق، لافتا إلى سابق صدور تجاوزات من جانبه بحق مدربى الفريق خاصة الأجانب منهم.





وأكد صلاح عبر تصريحات إذاعية أن تجاوزات كهربا ليست الأولى بحق الجماهير ومدربي الفريق، مطالبا مجلس إدارة القلعة البيضاء بعدم التساهل فى معاقبته خلال الفترة المقبلة من أجل فرض السيطرة والانضباط.





وطالب مدرب الزمالك السابق مجلس الإدارة بضرورة عدم مشاركة كهربا لفترة طويلة، مشيرا إلى ضرورة قيام السويسري كريستيان جروس مدرب الفريق الأبيض بتطبيق العدالة بين صفوف الفارس الأبيض.



