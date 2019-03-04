ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مدرب الزمالك السابق يشن هجوما ضاريا على كهربا

الإثنين 04/مارس/2019 - 01:57 م
كهربا
كهربا
يسري غازي
قال محمد صلاح المدير الفنى السابق لنادى الزمالك، إن محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الفارس الأبيض يتعامل مع زملائه بشكل غير لائق، لافتا إلى سابق صدور تجاوزات من جانبه بحق مدربى الفريق خاصة الأجانب منهم.

وأكد صلاح عبر تصريحات إذاعية أن تجاوزات كهربا ليست الأولى بحق الجماهير ومدربي الفريق، مطالبا مجلس إدارة القلعة البيضاء بعدم التساهل فى معاقبته خلال الفترة المقبلة من أجل فرض السيطرة والانضباط.

وطالب مدرب الزمالك السابق مجلس الإدارة بضرورة عدم مشاركة كهربا لفترة طويلة، مشيرا إلى ضرورة قيام السويسري كريستيان جروس مدرب الفريق الأبيض بتطبيق العدالة بين صفوف الفارس الأبيض.

يذكر أن مجلس الإدارة عاقب كهربا بالإيقاف مباراة واحدة بعد قيامه بالبصق نحو مدرجات جماهير الزمالك بعد استبداله فى مباراة بيترو أتليتكو الأنجولي التى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في الجولة الثالثة بدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم الاثنين

جدول امتحانات الثانوية العامة 2019.. التعليم تنشر إنفوجراف بتفاصيله

3 جنيهات تراجعا فى أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم

مسؤول أمريكي يكشف تفاصيل صفقة القرن: موجودة وستنشر في الوقت المناسب

قرار جديد من الكويت بشأن العمالة المصرية

بالأسماء.. لاعبو الأهلي الغائبون عن مباراة بتروجيت

الشهاوى يكشف سبب كثرة الشائعات فى عهد الرئيس السيسي .. فيديو

تعطل قطارين بسيدي جابر بالإسكندرية وتلفيات بسيطة في المحطة..صور

موعد مباراة الأهلى وبتروجت بالدورى الممتاز والقنوات الناقلة

شغل وأكل كمان.. قصة وظيفة تضمن لصاحبها 1700 جنيه يوميا حال عشقه للشوكولاتة

البنك المركزى يحذر من تداول عملات ورقية مدون عليها عبارات نصية

شاهد.. الطفلة ريماس ضحية جديدة لـ أسلاك الكهرباء

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفد من بحوث المياه يزور أوغندا لبدء أعمال مشروع درء مخاطر الفيضان.. صور

جاستين تمبرليك لزوجته جيسيكا بيل في عيد ميلادها: علمتيني أحب الدنيا.. صور

شاهد.. ولادة عنزة بعين وأذن واحدة لأول مرة بالغردقة

نوال الزغبي بإطلالة أنيقة في كواليس برنامج بيت الكل

بن أفليك يظهر مع حبيبته السابقة في العرض الخاص لفيلمه Triple Frontier.. صور

فيديو

معاون وزيرة التضامن: المتسولون يعتدون علينا.. فيديو
التضامن: مشروع قومي لتطوير دور الرعاية بـ23 مليون جنيه.. فيديو
استشاري سمنة: توقف الأكل بعد السابعة مساءً ليس له علاقة بالريجيم.. فيديو
مستشار رئيس الوزراء يكشف موقف الحكومة من فيديو الجزيرة المفبرك
شاهد.. رأي الشارع في مشروع قانون تجريم تربية الكلاب بدون ترخيص

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟