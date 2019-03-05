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ديني

الإفتاء توضح حكم دفن الأظافر والشعر بعد قصها.. فيديو

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 03:22 ص
صدى البلد
محمد شحتة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يستحب فعلًا دفن الأظافر المقصوصة"؟

وأجابت الإفتاء على السؤال، أن بعض العلماء ذكروا ذلك في كل ما يخرج من الإنسان من الشعر أو الأظافر وغيرها، ولكن الأمر فيها واسع ولا تضييق فيه.

وأشار إلى أن هذا الأمر في تطبيقه الآن قد يكون فيه مشقة لجمع الأظافر المقصوصة والذهاب لمكان أيضا لدفنها فالبيئات تختلف عن غيرها.

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