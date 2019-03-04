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فن

جوينيث بالترو تهنئ طليقها كريس مارتن بعيد ميلاده: بنحبك

الإثنين 04/مارس/2019 - 03:08 م
جوينيث بالترو
جوينيث بالترو
شروق إبراهيم
حرصت الممثلة الأمريكية جوينيث بالترو على تهنئة زوجها السابق المغني البريطاني كريس مارتن بعيد ميلاده الـ42، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ونشرت جوينيث صورة تجمعها بـ مارتن وعلقت قائلة :" نحن نحبك"، في اشارة منها لابنائهما آبل وموسى مارتن.

وقالت جوينيث في تصريحات صحفية سابقة ، أنها تتحدث الى مارتن بشكل يومي وتراه تقريبا كل يوم من أجل أبنائهما، مؤكدة أنهما صديقان قريبان ويحترمان بعضهما البعض.

وأكدت النجمة الأمريكية أن مرحلة انفصالهما كانت صعبة للغاية لكنهما نجحا في تجاوزها والحفاظ على ما تبقى لهما من ذكريات.

وكانت جوينيث بالترو أثارت الجدل عندما كشفت أن زوجها السابق كريس مارتن رافقها هو وابنائهما في شهر العسل مع زوجها الجديد بهدف تحقيق الترابط الأسري ومراعاة نفسية أطفالها بأن علاقته بوالدهم لازالت على ما يرام.

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