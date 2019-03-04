متحف الفن الحديث بين طيات نسيان الفنون التشكيلية.. وأزمة الصرف والعرض أبرز مشكلاته

ما زال متحف الفن الحديث، يعاني من تجاهل قيادات قطاع الفنون التشكيلية، في إنهاء الأزمات التي يعاني منها افتتاحه رسميًا للجمهور، رغم أنه مغلق بشكل جزئي منذ عدة سنوات.





وتتمثل الأزمات التي يعاني منها المتحف في الإضاءة والتكييف، وأزمة الصرف التي أحدثت ضررًا في أسقف المتحف، الأمر الذي قد يعرض بعض مقتنايته المهمة للضرر خاصة المعروضة منها.





ويحتاج المتحف للتطوير الجيد وتزويد مساحته، خاصة بعدما تخطت عدد مقتنياته إلى 19 ألف عمل، وحيز العرض فيه، لا يسع إلا أكثر من ألف عمل، ما يؤدي إلى تقصير المتحف في عرض الأعمال، وتدهور بعضها في المخازن، نظرًا لصغر حجمها ومساحة المتحف.





يقع متحف الفن المصري الحديث داخل حرم دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة بحي الزمالك، ويعتبر مختلفا عن غيره من المتاحف المصرية، إذ يجمع بين عدد غير محدود من الاتجاهات الفكرية، فتجد فيه لوحات تمثل المدرسة الواقعية والتجريدية والسريالية والتكعيبية والدادية، ويظهر ذلك جليا من تنوع أعمال الفنانين العارضين بل انك قد تشاهد للفنان الواحد أكثر من عمل ينتمي لمدارس مختلفة أثناء مراحله العمرية.





ظهرت الحاجة إلى متحف الفن المصري الحديث في مطلع القرن الماضي إذ كانت تعيش مصر نهضة فنية كبيرة كان السبب فيها هو إنشاء مدرسة الفنون الجميلة بالقاهرة والتي أصبح اسمها فيما بعد كلية الفنون الجميلة والكائن مبناها حاليا بجزيرة الزمالك - القاهرة في عام 1908م وبعد أربع سنوات أي في عام 1911 تخرجت من المدرسة دفعتها الأولى.





وشهدت هذه الدفعة العديد من الأسماء الذين شكلوا الإرهاصات الأولى للفن المصري الحديث ومن ضمنهم المثال محمود مختار وكذلك الفنان راغب عياد وكمال أمين ويوسف كامل وأحمد صبري والعديد من الأسماء اللامعة.





وعلى أثر ذلك انتشرت القاعات الفنية والمعارض وازدهر الفن التشكيلي بصفة عامة وشهدت هذه الحقبة وما تلها زخما فنيًا هائلًا ومن ثم وعبر قرن كامل كان لزاما أن يوجد متحف كي يكون شاهدا على هذه الفترة.





وفي عام 1927 اقترح محمد محمود خليل، إقامة متحف يضم هذه الأعمال الفنية والتي كانت كنوزا من وجهة نظره، وهو رغم كونه ليس فنانا إلا أن يعد واحد من أكثر الشخصيات تأثيرا في الفن المصري الحديث.





كان أول مقر للمتحف غرفة صغيرة داخل جمعية محبي الفنون الجميلة بسراى تيجران شارع إبراهيم باشا شارع الجمهورية حاليا والذي يقع بوسط العاصمة. بعد ذلك استقل المتحف وانتقل إلى متحف الشمع حاليا.





وفي عام 1936 انتقل المتحف إلى شارع البستان بميدان التحرير وبعده تم نقله إلى قصر الكونت زغيب بالتحرير، وفي 1966 ونتيجة لهدم مبنى المتحف السابق انتقلت مقتنياته إلى فيلا لإسماعيل باشا أبو الفتوح بالدقي.





أما في عام 1983 تم تخصيص سراي 3 بدار الأوبرا (والتي كانت آنذاك هي أرض المعارض بالقاهرة قبل انتقالها إلى ضاحية مدينة نصر) لكي تكون مقر المتحف الجديد ويلاحظ أن السراي قد أنشئ على الطراز الإسلامي.



