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تشديدات سياحية تحقيقا لراحة الحجاج.. غرفة الشركات ترفض التسكين بالميزانين أو دور الخدمات أو الأسطح.. والوزارة تضخ أتوبيسات إضافية تحسبا لأي ظروف

الإثنين 04/مارس/2019 - 08:05 م
صدى البلد
محمد الاسكندرانى
السياحة:
شروط واضحة ومحددة بضوابط الحج تضمن توفير سبل الراحة 
لجنة لإجراء المعاينات اللازمة للسكن الذى تتقدم به الشركة
توافق سكن حجاج الهيئات من ضوابط السكن المعتمد من الوزارة
عدم الاعتداد بغير التصنيف السعودى لهيئة السياحة فى تحديد مستوى الفنادق 
توفير شاتل باص من وإلى الحرم للفنادق الواقعة أبعد من 1250 مترا من الحرم
فحص نحو 300 أتوبيس لنقل 12 ألف حاج من حجاج النقل البري

تشديدات سياحية صارمة من قبل غرفة الشركات السياحية ووزارة السياحة لتقديم كافة سبل الراحة لحجاجها للموسم الجارى وتنفيذ الضوابط التى أقرتها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة حفاظًا على حقوق المواطن والشركات السياحية للخروج بموسم حج ناجح دون أى معوقات وفى السطور القادمة نسرد أبرز الخطوات المتخذة نحو تنفيذ الحج.

أكدت غرفة شركات السياحة أن هناك تعاونا قويا بين وزارة السياحة والغرفة والشركات لضمان استمرار جودة الحج السياحي بل وتحسينها.

أعلنت الغرفة أن هناك شروطا واضحة ومحددة بضوابط الحج تضمن توفير كل سبل الراحة لجميع الراغبين في أداء فريضة الحج بداية من تقديم طلبات الحج وحتى العودة مرة أخرى إلى أرض الوطن، وطالبت المواطنين الراغبين فى أداء الحج سرعة التوجه إلى شركات السياحة وفروعها لحجز فرصة مع الحج السياحى قبل يوم 17 مارس الحالي موعد غلق باب تلقي طلبات الحج.

أكد أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة أن ضوابط الحج التى اعتمدتها الوزارة تستهدف الحفاظ على المستوى المتميز للحج السياحى الذى التزمت بتنفيذه شركات السياحة على مدى السنوات الماضية، خاصة المتعلقة بالسكن حيث كانت شروطها واضحة تضمن اقامة مريحة لجميع الحجاج.

وأشار "إبراهيم" إلى أن الضوابط ألزمت وزارة السياحة بتشكيل لجنة لإجراء المعاينات اللازمة للسكن الذى تتقدم به الشركة وذلك للتأكد من مطابقته للضوابط وعدم تسكين الحجاج بالميزانين أو دور الخدمات أو الأسطح أو بالمطالع الصعبة، إضافة الى ضرورة توافق سكن حجاج الهيئات من ضوابط السكن المعتمد من الوزارة، ولن يعتد بغير التصنيف السعودى الصادر من الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية فى تحديد مستوى الفنادق.

ونوهت إلى أن الضوابط ألزمت الشركات بتوفير شاتل باص من وإلى الحرم للفنادق الواقعة أبعد من 1250 مترا من الحرم وأن يكون السكن مرخصا إيواء سياحى على الأقل للمستويين البرى والاقتصادى، وأتاحت الضوابط للحجاج فرصة التحسين على مسافة أكثر من 2500 متر داخل مكة شريطة معاينة لجنة المعاينات واعتمادها للسكن والتى تتماثل مع منطقة العزيزية، واقصى مسافة مسموح التسكين بها بالمدينة المنورة 800 متر من الحرم النبوى الشريف.

من جانبة قال مجدي شلبي رئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة، ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، إنه سيتم فحص نحو 300 أتوبيس لنقل 12 ألف حاج من حجاج النقل البري، هذا العام، بعد القرعة الإلكترونية للحج السياحي. 

وأوضح "شلبي" أن الحج السياحي يحتاج فقط إلى 267 أتوبيسا ولكن الوزارة تضع أكثر من العدد المطلوب تحسبا لأي ظرف ولضمان راحة الحجاج وانتظام المواعيد.

من جانبه قال أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات إن الضوابط تلزم الشركات بتوفير سائقين لكل أتوبيس، على أن يكون كل سائق مسجلا بالوزارة وجرى توقيع الكشف الطبي عليه، ويكون حاصلا على دورة تدريبية عملية ونظرية، وملتزما بالمواعيد ولا يحصل على إكراميات أو أية مبالغ من الحجاج.

وأشار إلى أن الأتوبيسات يجب ألا تكون من موديلات قبل 2010 وأن تكون مزودة بجهاز التتبع الإلكتروني gps، موضحا أن فحص الأتوبيسات سوف يتم بعد إجراء القرعة؛ وسيتم الفحص في المراكز المختصة بالمحافظات وليس شرطا حضور الأتوبيس للقاهرة، مشيرا إلى أنه سيتم التأكد من صلاحيتها وسلامتها الفنية للعمل في موسم الحج المقبل.

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