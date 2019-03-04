واشنطن بوست: الأسد يريد العودة لحضن العرب.. وترامب بالمرصاد

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن جهود الدول العربية لإعادة الاندماج مع سوريا قد توقفت بعد أن لوحت الولايات المتحدة بالتهديد لردع حلفائها الراغبين في تجديد العلاقات مع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.



ووفقا لتقرير نشرته الصحيفة الأمريكية اليوم الاثنين، فإن القرار اتخذته الإمارات العربية المتحدة في أواخر العام الماضي بإعادة فتح سفارتها في دمشق والمبادرات التي تقدم إلى الأسد من قبل الدول العربية الأخرى أدت إلى توقعات أنه سيتم الترحيب به قريبًا مرة أخرى في الجامعة العربية، بعد ثماني سنوات من اندلاع الأزمة التي تشهدها سوريا.



لكن إدارة ترامب ضغطت على حلفائها للتراجع، محذرة من أن أي تحرك للمشاركة في إعادة بناء سوريا سيؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية.



وتستهدف واشنطن الضغط على الأسد لقبول الإصلاحات السياسية، حسبما يقول المسؤولون الأمريكيون.



وفي الوقت نفسه، فإن العديد من الدول العربية غير متأكدة ما إذا كانوا يريدون إعادة تأهيل زعيم ما زال ملتزمًا بإيران كحليف، وفقًا لدبلوماسيين في المنطقة.



ولقد اكتسبت إيران نفوذا في سوريا بمساعدة الأسد على كسب الحرب.



وعن موقف الولايات المتحدة من دور إيران في الأزمة السورية ذكرت «واشنطن بوست» أن العزلة السياسية والضغط السياسي هما المقاربة المناسبة، وفقا لتصريحات أحد كبار المسئولين الأمريكيين، الذي تحدث للصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويته.



وأضاف أن روسيا تضغط في الاتجاه المعاكس وتحث الحكومات العربية على بناء جسور مع دمشق، كما يقول دبلوماسيون تم إطلاعهم على هذه القضية.



وقال دبلوماسيون وفقا للصحيفة الأمريكية إن موسكو تحاول إقناع الحكومات العربية بالعودة إلى الأسد للحد من نفوذ إيران.



وأضافوا أن مسألة كيفية التعامل مع القضايا التي يطرحها بقاء الأسد بعد ثماني سنوات من الحرب أمر حاسم لسوريا وجيرانها العرب.