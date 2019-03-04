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محافظات

محافظ الدقهلية : مصر الخير تساهم في تطوير الصرف الصحي بمنطقة عزبة أبو لبن

الإثنين 04/مارس/2019 - 04:45 م
محافظ الدقهلية :
محافظ الدقهلية : تعاون الجهاز التنفيذي مع المجتمع المدني
همت الحسينى
عقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اجتماعا اليوم مع مسئولي مؤسسة مصر الخير لدراسة خطة المؤسسة لتطوير منظومة الصرف الصحي بمنطقة عزبة أبو لبن بقرية طماي الزهايرة مسقط رأس أم كلثوم والتابعة لمركز السنبلاوين واستخدام مياه الصرف بعد المعالجة في ري الصوب الزراعية، والذي تبلغ تكلفته المبدئية 7 ملايين جنيه.

وقال "شاروبيم" إن الجهود التي تبذلها المحافظة من أجل تطوير شبكات المياه والصرف الصحي تأتي في إطار خطة الدولة التي تهدف إلى تغطية أكبر عدد من القرى بخدمات الصرف الصحي.

وأشاد محافظ الدقهلية بمساهمة منظمات المجتمع المدني في تنفيذ عدد من المشروعات في القرى والمدن بمحافظة الدقهلية، مؤكدا على ضرورة التعاون بين الجهات التنفيذية في الدقهلية مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات من أجل رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
محافظ الدقهلية : مصر الخير تساهم في تطوير الصرف الصحي بمنطقة عزبة أبو لبن
محافظ الدقهلية : مصر الخير تساهم في تطوير الصرف الصحي بمنطقة عزبة أبو لبن
محافظ الدقهلية : مصر الخير تساهم في تطوير الصرف الصحي بمنطقة عزبة أبو لبن
محافظ الدقهلية : مصر الخير تساهم في تطوير الصرف الصحي بمنطقة عزبة أبو لبن

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