المركز الثقافي الإسباني يحتفل الخميس المقبل باليوم العالمي للمرأة

تنظم الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي للتنمية ، بالتعاون مع المركز الثقافي الإسباني "معهد ثربانتيس" يوم الخميس المقبل عددا من الفعاليات بمناسبة "اليوم العالمي للمرأة" .



وأعلنت سفارة إسبانيا بالقاهرة اليوم، الإثنين، أن القسم الأول من الفعاليات يتركز حول التعاون في مجال المرأة ، والجهود التي تقوم بها إسبانيا بالتعاون مع العالم العربي ومصر بصفة خاصة، حيث سيتم عرض بعض "الفيديوهات " التي تتناول تحقيق المساواة بين الجنسين وشهادات بعض النساء.



ومن المقرر أن تلقي الناشطة الحقوقية المصرية، نهاد أبو القمصان ، كلمة حول تجربتها في برامج مع الوكالة الإسبانية الدولية للتعاون في هذا المجال.



ويركز القسم الثاني من هذه الفعاليات على الجانب الثقافي وتولي المرأة منصب "رئاسة أقسام " بالعديد من الجامعات المصرية ، ويقوم بعض طلبة المركز بإلقاء نصوص باللغة الإسبانية لكاتبات من إسبانيا وأمريكا اللاتينية.