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مرأة

راسين في الحلال.. من الخاطبة لمواقع التعارف.. هكذا تغير الزواج بعد طفرة الإنترنت.. نوستالجيا

الإثنين 04/مارس/2019 - 03:01 م
صدى البلد
رشا عوني
لم يكن الأمر مجرد توفيق " راسين في الحلال"، بل كان بمثابة مهنة لا تقدر عليها سوى النساء، حين كانت الخاطبة تجوب المنازل والمدن والقرى في مهمة إنسانية ،للبحث عن " ابن الحلال" لفتاة ابنة عائلة عرفتها بالصدفة، ذلك المشهد ،الذي شاهدناه في كثير من أفلام الزمن الجميل.

أفلام كثيرة بالأبيض والأسود وثقت دور الخاطبة، التي تتردد على عائلات كثيرة من مختلف الطبقات، فكانت كل أسرة تبحث عن عروسة لابنها تطرق باب الخاطبة لتجد الفتاة المناسبة، وبدورها كانت الخاطبة لا تخشى نتائج تلك المهمة بل كانت تقوم بدورها على أكمل وجه.

لم يكن مثل " امشي في جنازة ولا تمشيش في جوازة" يشغل بال الخاطبة، بل اتخذت الدور كوظيفة سهلة وبسيطة تستطيع القيام بها بعد توسيع علاقتها، وبعد كل إتمام زيجة، تحصل على " الحلاوة".

لن يغفل أحد منا مشاهد كثيرة كوميدية في أفلام قديمة ومسلسلات أيضًا برز فيها دور الخاطبة، فكلما طرقت باب عائلة ووجدت لديهم شاب أعزب، بحثت له عن عروس مناسبة، وكذلك تحتفظ بصور الشباب معها لتعرضها على الفتيات أثناء عرض مميزات العريس.

ظل دور الخاطبة موجودًا على مدار عقود طويلة خلال القرن الماضي، ومع تقدم السنوات، بدأ المجتمع يتمرد على هذه الطريقة في الزواج، خاصة الفتيات، حتى حدثت ثورة التكنولوجيا في أواخر التسعينيات من القرن الماضي.

لم تترك التكنولوجيا والإنترنت مجالًا إلا وطرقته، حتى الزواج، حيث انتشرت مواقع الزواج على الإنترنت التي تتيح الفرصة للشباب والفتيات للتعارف من أجل إيجاد شريك الحياة.

وبعد ثورة مواقع التواصل الإجتماعي، أصبحت وسيلة سهلة للتعرف على أناس لم تلتق بهم من قبل، والكثير من الشباب والفتيات ربطتهم علاقات قوية انتهت بالزواج بسبب التعارف على " السوشيال ميديا".

ومن هنا بدأ يندثر دور الخاطبة بشكل ملحوظ، إلا أن النساء كبار السن مازلن يعترفن بدور الخاطبة في إيجاد العريس المناسب، حتى مع الطفرة والتغيير الذي حدث في المجتمع.

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