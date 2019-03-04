مهدي: حكم مباراة الإنتاج الحربي ومصر للمقاصة ارتكب أخطاء كارثية

وجه خالد مهدي، مدير الكرة بنادي الانتاج الحربي، التهنئة لـ فريق مصر للمقاصة عقب فوزه أمس أمام الفريق، مشددًا على أن المباراة كانت صعبة للغاية.



وقال "مهدي" في تصريحات لبرنامج "وان تو " مع سيف زاهر عبر أثير " أون سبورت اف ام" إن حكم مباراة الأمس ارتكب العديد من الأخطاء الكارثية التي أثرت على سير المباراة بشدة.



وأضاف أن المنافسة بالدوري أصبحت أصعب خلال الفترة الحالية، لذلك يجب أن يتم إسناد إدارة المباريات لحكام على قدر عال من المسؤولية والقدرة على العمل تحت ضغوط، لافتا إلى أنه حاول الاتصال بـ جريشة حكم مباراة الأمس ولكنه لم يجب لمعرفته بارتكابه أخطاء.



وأكمل أن المصري ومصر المقاصة الأقرب للتواجد بالمربع الذهبي للدوري الممتاز.



و اختتم بتوجيه رسالة لـ عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، قائلا خلالها: "ضروري اختيار حكام مميزين لإدارة المباريات نظرًا لحساسية الموقف بالدوري الممتاز خاصة خلال الفترة المقبلة".