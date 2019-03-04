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محافظات

تحويل شارع 23 يوليو في بسيون إلى اتجاهين لتيسير المرور.. صور

الإثنين 04/مارس/2019 - 03:03 م
صدى البلد
أحمد على
أعطى عبدالشافى كمال رئيس مركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهاته إلى مساعديه بضرورة تحويل وتقسيم شارع 23 يوليو الرئيسي بالمدينة، إلى اتجاهين، بدلا من اتجاه واحد، لتيسير وتسهيل الحركة المرورية بالشارع.

جاء ذلك فى إطار تكليفات اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، بسرعة الانتهاء من أعمال رصف وتجميل شارع 23 يوليو.

وأوضح رئيس مجلس المدينة، أنه جار إنهاء أعمال الرصف بالشارع، من قبل مديرية الطرق بالغربية، بتكلفة 3 ملايين جنيه.
تحويل شارع 23 يوليو في بسيون إلى اتجاهين لتيسير المرور.. صور
تحويل شارع 23 يوليو في بسيون إلى اتجاهين لتيسير المرور.. صور
تحويل شارع 23 يوليو في بسيون إلى اتجاهين لتيسير المرور.. صور

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