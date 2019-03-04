ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

حاتم بكر: برنامج الإصلاح الاقتصادي نجح في زيادة معدلات التشغيل

الإثنين 04/مارس/2019 - 03:06 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ولاء عبد الكريم
قال حاتم بكر عضو مجلس الأعمال المصري السويسري، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي، نجح في زيادة معدلات التشغيل، خاصة في القطاعات المُوجهة للتصدير، وقطاعات الرعاية الاجتماعية التي وفرت فرصا هائلة لتشغيل السيدات والرجال، في مختلف الصناعات، خاصة الزراعية، والملابس الجاهزة، والسياحة.

وأشاد بكر، بجهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، في توفير التمويل اللازم للمشروعات المحفزة لريادة الأعمال وخاصة للمرأة، مشيرا إلى قيام مبادرة فكرتك شركتك، بالتمويل والدعم والتوجيه، وتفعيل الابتكارات والأفكار، فضلا عن إعادة تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، الذي يقدم خدماته لحوالي 3 ملايين عميل، 45% منهم من النساء.

وأكد حاتم بكر، أهمية الشمول المالي، في الحد من الفقر وتحقيق نمو شامل عن طريق ريادة الأعمال وتفعيل الابتكارات لما لها من أهمية بالغة للاقتصاد القومي.

جدير بالذكر، أن الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أطلقت أمس، تقرير حول التمكين الاقتصادي للمرأة، بحضور الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، مارينا ويس، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر، والسفير جيفري أدامز، سفير بريطانيا لدى القاهرة.

وقام البنك الدولي بإعداد التقرير بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة بدعم من الحكومة البريطانية، وتضمن تقييم أحوال المرأة المصرية من حيث التعليم والصحة والعمل والحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

موضوعات متعلقة

سحر نصر: أتوبيس "فكرتك شركتك"يطوف المحافظات لمقابلة رواد الأعمال

سحر نصر : تلقينا 2100 فكرة متميزة منذ إطلاق مبادرة « فكرتك شركتك » ..فيديو و صور

مسئول فكرتك شركتك يشرح أهداف البرنامج: فرص عمل كثيرة وتنافسية في الأسواق

نشر مبادرة فكرتك شركتك بمجتمعات الإبداع التكنولوجي فى الجامعات

البنك الدولي: السيسي قاد مصر لإصلاحات تشريعية أهمها تعيين 8 وزيرات لأول مرة

المجلس القومى للمرأة يطلق تقريرا حول التمكين الاقتصادى للمرأة.. سحر نصر: نعمل على تشجيع سيدات الأعمال على الاستثمار

ترشيحاتنا

واشنطن بوست: الأسد يريد العودة لحضن العرب.. وترامب بالمرصاد

شاهد.. مجلس الوزراء يرد على فيديو قناة الجزيرة

إحباط تهريب طن بانجو داخل سيارات اسمنت بقناة السويس..صور

بالفيديو| أول مذيعة روبوت في العالم

وزير التعليم يعلن موعد الامتحان التجريبي الثاني لطلاب أولى ثانوي

أسطورة إنجلترا يكشف سبب تراجع مستوى محمد صلاح مع ليفربول

مدرب الزمالك السابق يشن هجوما ضاريا على كهربا

مها أحمد تطلب الدعاء لابنها في المستشفى: ربنا كريم

أمين عام الإفتاء يطالب بتطبيق مبدأ القتل الرحيم مع الكلب العقور

3 غسالات وثلاجتان شروط الزواج في الشرقية.. وعشاء الحماة قاعدة أساسية..صور

مجلس الوزراء ينشر فيديوجراف لتجنب مخاطر الحرائق

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشاير الخير.. خضراوات عضوية بسعر التكلفة في بنها..صور

وفد من بحوث المياه يزور أوغندا لبدء أعمال مشروع درء مخاطر الفيضان.. صور

جاستين تمبرليك لزوجته جيسيكا بيل في عيد ميلادها: علمتيني أحب الدنيا.. صور

شاهد.. ولادة عنزة بعين وأذن واحدة لأول مرة بالغردقة

نوال الزغبي بإطلالة أنيقة في كواليس برنامج بيت الكل

فيديو

فيديوجراف| الهند وباكستان‎.. أزمة عسكرية بين قوتين نوويتين وسط مساع لـ التهدئة
مجلس الوزراء ينشر فيديوجراف لتجنب مخاطر الحرائق
معاون وزيرة التضامن: المتسولون يعتدون علينا.. فيديو
التضامن: مشروع قومي لتطوير دور الرعاية بـ23 مليون جنيه.. فيديو
استشاري سمنة: توقف الأكل بعد السابعة مساءً ليس له علاقة بالريجيم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟