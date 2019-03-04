حاتم بكر: برنامج الإصلاح الاقتصادي نجح في زيادة معدلات التشغيل

قال حاتم بكر عضو مجلس الأعمال المصري السويسري، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي، نجح في زيادة معدلات التشغيل، خاصة في القطاعات المُوجهة للتصدير، وقطاعات الرعاية الاجتماعية التي وفرت فرصا هائلة لتشغيل السيدات والرجال، في مختلف الصناعات، خاصة الزراعية، والملابس الجاهزة، والسياحة.



وأشاد بكر، بجهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، في توفير التمويل اللازم للمشروعات المحفزة لريادة الأعمال وخاصة للمرأة، مشيرا إلى قيام مبادرة فكرتك شركتك، بالتمويل والدعم والتوجيه، وتفعيل الابتكارات والأفكار، فضلا عن إعادة تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، الذي يقدم خدماته لحوالي 3 ملايين عميل، 45% منهم من النساء.



وأكد حاتم بكر، أهمية الشمول المالي، في الحد من الفقر وتحقيق نمو شامل عن طريق ريادة الأعمال وتفعيل الابتكارات لما لها من أهمية بالغة للاقتصاد القومي.



جدير بالذكر، أن الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أطلقت أمس، تقرير حول التمكين الاقتصادي للمرأة، بحضور الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، مارينا ويس، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر، والسفير جيفري أدامز، سفير بريطانيا لدى القاهرة.



وقام البنك الدولي بإعداد التقرير بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة بدعم من الحكومة البريطانية، وتضمن تقييم أحوال المرأة المصرية من حيث التعليم والصحة والعمل والحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.