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تعليم

لأول مرة تجربة Open Book في أزهر دمياط.. صور

الإثنين 04/مارس/2019 - 03:09 م
صدى البلد
محمد شحتة
أجريت صباح اليوم، فى تجربة هي الأولى على مستوى منطقة دمياط الأزهرية، اختبار تجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي نظام حديث في مادة "التاريخ" باستخدام طريقة "أوبن بوك"، وذلك في معهد بنين تفتيش السرو الإعدادي الثانوي بمنطقة دمياط الأزهرية.

وأُجرى الاختبار تحت إشراف الموجه العام الأستاذ سليمان منتصر موجه عام الدراسات الاجتماعية بمنطقة دمياط، وفي حضور الشيخ الجوهري نجم شيخ المعهد وتواجد فايزة محجوب، موجه مادة التاريخ.

فيما تم إعداد مواصفات الامتحان من خلال مدرس المادة الأستاذ محمد العفيفي، وأثنى الطلاب على هذه التجربة.
لأول مرة تجربة Open Book في أزهر دمياط.. صور
لأول مرة تجربة Open Book في أزهر دمياط.. صور
لأول مرة تجربة Open Book في أزهر دمياط.. صور
لأول مرة تجربة Open Book في أزهر دمياط.. صور

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