الملكة ناريمان تكشف كواليس تنازل الملك فاروق عن العرش..نوستالجيا

" نحن فاروق الأول ملك مصر والسودان.. لما كنا نتطلب الخير دائما لأمتنا، ونبتغى سعادتها ورفاهيتها، ولما كنا نرغب رغبة أكيدة في تجنيب البلاد المصاعب التى تواجهها في هذه الظروف الدقيقة ونزولًا على إرادة الشعب.. قررنا النزول على العرش لولى عهدنا الأمير أحمد فؤاد، وأصدرنا أمرنا بهذا إلى حضرة صاحب المقام الرفيع علي ماهر باشا رئيس مجلس الوزراء للعمل بمقتضاه".. بهذا البيان الملكى تنازل الملك فاروق الأول عن العرش حفاظًا منه على البلاد فى عام 1952م.



وكشفت الملكة ناريمان، الزوجة الثانية للملك فاروق الأول، وأم ولي عهده الوحيد أحمد فؤاد، تفاصيل الساعات الأخيرة للملك فاروق قبل التنازل عن العرش ومغادرة البلاد، لافتة إلى أن اليوم كان عصيبًا للغاية حيث كان الملك فاروق متوترًا وعصبيًا .



وأضافت ناريمان، فى لقاء نادر لها ببرنامج وثائقى " ملفات الثورة" : طلب منى النزول أنا واحمد فؤاد وأخوته لأقف بجانبه، مؤكدة أنها لا تعرف ماذا حدث بالضبط فى تلك الأوقات سواء كانت خيانة من الداخل من بين الحرس والحاشية أو من الخارج.





وأردفت الملكة ناريمان: خرجنا من المياه الإقليمي وكان الملك فاروق حزينًا جدًا لمغادرته بلاده، موضحة أن ملك السعودية عرض على الملك فاروق اللجوء السياسي ولكن الملك فاروق فضَل التوجه لإيطاليا.



وأشارت إلى أن الملك فاروق خيرها وخيَر أخوته إذا كانوا يريدون البقاء فى مصر مع والدتهم الملكة فريدة، ولكنهن جميعًا رفضن ورافقوه، مؤكدة أن الملك فاروق بكى وانهار أثناء سفره على متن المركب بعد تنازله عن العرش.



وتابعت:" دخلنا إيطاليا بدون جوازات سفر، واستقرينا فى جزيرة كابرى"، ولفتت إلى أن الملك فاروق كان منطوى على نفسه فى المنفى لمدة شهرين لحين استجماع قواه مرة أخرى، ومن ثمَ تم أصدر لنا ملك إيطاليا جوازات سفر إيطالية لنا ولأسرتنا.

