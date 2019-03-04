السفارة الروسية في فنزويلا: خوان جوايدو محتال

وصفت السفارة الروسية في فنزويلا خوان جوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي والذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للدولة، بأنه محتال، بحسب ما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.



وقالت السفارة على صفحته على موقع فيسبوك: "وفقا للدستور الفنزويلي، يؤدي الرئيس اليمين في الجمعية الوطنية أو في المحكمة العليا، وليس في ساحة عامة. ومن غير المعروف كيف تطورت الأحداث، من المشكوك فيه للغاية أنه حصل على الدعم اللازم من زملائه البرلمانيين".



وتابعت السفارة: "إذا كان جوايدو يعتبر نفسه رئيسا شرعيا فعلا، فلماذا لم يدع لعقد انتخابات في غضون 30 يوما، كما تنص المادة 233 من الدستور".



وذكرت السفارة بأن الدعوة للانتخابات هي من صلاحيات المجلس الانتخابي الوطني الفنزويلي، وهو فرع مستقل للحكومة.



وأشارت السفارة إلى أن الحكومة الفنزويلية مستعدة لإجراء حوار مع المعارضة التي لا تستطيع بعد أن تحرر نفسها من واشنطن".



وأكدت السفارة أن الرئيس الشرعي لفنزويلا هو نيكولاس مادورو إذ تولى منصبه بعد حملة انتخابات مفتوحة، وبدعم من أكثر من ستة ملايين شخص أي حوالي ثلث المواطنين الفنزويليين الذين يحق لهم التصويت، على خلاف جوايدو.



وكان جوايدو قد أعلن نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، في 23 يناير الماضي، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت العام الماضي وفاز فيها نيكولاس مادورو.