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برلمان

مستقبل وطن: تقرير البنك الدولي حول تمكين المرأة المصرية شهادة اعتزاز

الإثنين 04/مارس/2019 - 03:31 م
صدى البلد
ماجدة بدوى و عبد الرحمن سرحان
أشاد الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بالتقرير الذي أصدره البنك الدولي بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي حول التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية قائلا:"شهادة اعتزاز للمصريين جميعًا"، مؤكدًا أن تلك الإشادة نتيجة مُتوقعة لرؤية وسياسات الرئيس عبدالفتاح السيسي الصائبة التي انتهجها منذ توليه مقاليد نظام الحكم في عام 2014".

وقال منظور، في بيان، الاثنين، إن "ما ذكره تقرير البنك الدولي بشأن أن الرئيس قاد مصر لإصلاحات تشريعية ساهمت في تحسين منظومة ممارسة الأعمال للمرأة وتمكينها اقتصاديًا والنهوض بحقوق المرأة في التشريعات العامة ومعالجة العوائق التي كانت تحول دون مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي ما هو إلا دليل على مدى إدراك المجتمع الدولي بمجهودات الرئيس التي يسعى لتحقيقها لتمكين المرأة في المجتمع"، مُؤكدًا أن خطوة تخصيص شباك خاص بالسيدات في مركز خدمات المستثمرين ساهم في تيسير الإجراءات لسيدات الأعمال وساعد في إتمام إجراءات التسجيل للمشروعات المملوكة للنساء بسهولة ويسر.

وأكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن معدل مشاركة السيدات في العمل خلال العشرين عامًا الماضية تحسن كثيرًا إذ ارتفع من 21% في 1998 إلى 23.1% في 2016، بينما تبلغ حصة السيدات 60% من الوظائف في القطاع الرسمي، مقابل 40% للرجال، وبشأن الحقوق السياسية، فقد حصدت المرأة في الانتخابات البرلمانية عام 2015 من المقاعد النيابية بنسبة 14.9% من مقاعد المجلس، وبحسب التعديلات الدستورية الجديدة ستخصص نسبة لها مُقدرة بـ 25% من المقاعد النيابية وهذا يعكس اهتمام الدولة بتمكين المرأة في المناصب القيادية بالدولة.

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