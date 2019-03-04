من فبركة التصريحات إلى ماسورة مياه البحيرة.. الجزيرة منبر الأكاذيب

لا تنفك قناة الجزيرة القطرية، في الاستمرار على بث أكاذيبها عن مصر، ومحاولتها المستميتة في تضخيم الأزمات، وخلق أحداث لم تحدث من الأساس، ضمن حملة الشائعات التي يقودها النظام القطري ضد الشعب المصري، وسعيه في خلق مناخ تشاؤمي وزرع اليأس بين المصريين.



ماسورة مياه البحيرة



آخر هذه الأكاذيب، كانت عن وجود ماسورة مياه في البحيرة يمر عليها التلاميذ، ما يعرض حياتهم للخطر، وبالبحث والتحري، أكد مجلس الوزراء أن أن الفيديو المزعوم غير صحيح، وأنه تم التأكد التأكد من وجود كوبري قائم بالفعل يمر المواطنون والسيارات عليه وليس ماسورة صرف مثلما ظهر في فيديو قناة الجزيرة.



فبركة التصريحات الإعلامية



وفي عام 2017، فبركت قناة الجزيرة تصريحًا إعلاميًا لعادل عبد الرحمن رئيس الجالية المصرية في غزة، يهاجم في الجيش المصري، ويتهمه بهدم منازل المواطنين في سيناء، لكن سرعان ما نفى عبد الرحمن هذه التصريحات المكذوبة، متهمًا قناة الجزيرة بفبركة وتزوير تصريحاته.



الانتخابات الرئاسية



وخلال الانتخابات الرئاسية الماضية، زعمت قناة الجزيرة القطرية، أن الأهالي يتصدون لقوات الأمن أمام اللجان الانتخابية، لكن سرعان ما ثبت كذب ادعاء قناة الجزيرة الذي جاء ضمن سلسلة حملة التشويه التي قادتها ضد الانتخابات المصرية.



زيادة رواتب القضاة



ولم تتوقف ادعاءات وأكاذيب قناة الجزيرة عند هذا الحد، فقد أذاعت في شهر يوليو الماضي، خبرًا بزيادة رواتب نادي القضاة، ليخرج نادي القضاة في بيان رسمي، ويكذب ادعاءات قناة الجزيرة، وأكد البيان: لزما علينا أن نؤكد على كذب تلك الأخبار المسمومة وعدم صحتها وأن القضاة مؤتمنون وأمانتهم رسالة لن يجزيهم عن حسن أدائها إلا الحق العزيز".



في نفس السياق، ناشد مجلس الوزراء الشعب المصري، بضرورة التيقن من صحة ما يتم الترويج له من شائعات قبل مشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن وسائل التواصل من السهل نشر عليها أي كلام مهما كان باطلا وغير صحيح.



