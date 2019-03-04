الزراعة تعلن اكتشاف نوع جديد من إنفلونزا الطيور.. تنصح بتناول الفراخ المذبوحة بالمجازر ..وتناشد أصحاب المزارع بالتخلص الآمن من الطيور النافقة والاهتمام بالنظافة والتطهير

الزراعة

تحذر مربيي الدواجن بالمنازل بتربيتها بمكان مغلق

تناشد أصحاب المزارع بالاهتمام بالنظافة والتطهير

تنصح بتناول الفراخ المذبوحة بالمجازر وليست الحية

سحب العينات بالمحافظات الموجودة على مسار الطيور المهاجرة

الفيروس ينتقل عن طريق الرذاذ والتنفس



نوع جديد من إنفلونزا الطيور ظهر فى مصر، يعد من الفيروسات سريعة التحور، نشأ نتيجة الإصابة بفيروسين فخلق الفيروس الجديد "h5n2 "، وهذا لا يمثل رعبا كما فى السابق نتيجة جهود وزارة الزراعة فى الاكتشاف المبكر للفيروس ، وجهود الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ، لاتخاذ جميع الإجراءات الوقائية.



أكدت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أنه تم اكتشاف نوع جديد من مرض أنفلونزا الطيور "h5n2" بأحد مزارع البط؛ حيثُ أنه تتم الرقابة على المزارع من قبل الوزارة من حين لآخر حتى لا ينتشر فيروس دون علم الزراعة.



وأشارت "محرز" أن هذا النوع من الفيروس نتيجة الإصابة بفيروسين مما خلق الفيروس الثالث "h5n2" ، وعلى هذا الأساس تم اتخاذ الإجراءات وتم إعدام البط، مؤكدة أن الوزارة على أتم الإستعداد لمواجهة هذا الفيروس، مناشدة أصحاب المزارع بالاهتمام بالنظافة والتطهير وعدم دخول غير العاملين بالمزرعة حتى لا تنتقل العدوى.



وأوضحت نائب وزير الزراعة أنه لم تظهر أي عينات إيجابية لهذا الفيروس حتى الآن، محذرةً مربيي الدواجن بالمنازل بتربيتها بمكان مغلق لأن مصر فى مسار الطيور المهاجرة.



وأعلنت عن رقم الخط الساخن 19561 الذى يتم الاتصال به عند اكتشاف أى داجنة تحمل هذا الفيروس.



كما رفعت محرز تقريرا مفصلا الى الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، حول المرض الجديد لأنفلونزا الطيور وإجراءات التصدى للمرض ، خاص أن اكتشاف المرض جاء للجهود التى تقوم بها الهيئة العامة للخدمات البيطرية حول التقصى النشط وسحب العينات من مزارع الدواجن والبط.



ونوهت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة،إلى أن جميع اللقاحات متوفرة للنوع الجديد من انفلونزا الطيور ، موضحة أن العترة h5n1" " من مرض أنفلونزا الطيور لم تتحور، بل ظهر عتره من أنفلونزا الطيور h5n2""، وأن الحالات التى ظهرت فى احدى مزارع البط وليست فى مزارع الدواجن.



وشددت " منى على التزام أصحاب مزارع الدواجن بسحب عينات لفحصها والاطمئنان على عدم وجود أى أمراض وخاصة إنفلونزا الطيور، قبل البيع حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، محذرة من عدم التزام أصحاب المزارع وقيامهم ببيع الطيور الحية بدون سحب عينات قبل البيع واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لهم.



وأوضحت "منى محرز"، أن الدراسات الأولية أثبتت ان اللقاحات الحاليه لها قدره علي الصد لهذه المعزولة وان أكتشاف العترة الجديد من انفلونزا الطيور جاء من قبل جهود الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ، باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية خاصة لمرض إنفلونزا الطيور "h5n1 " من خلال عمل برامج للتقصى النشط فى الأسواق ومزارع الدواجن ، والتعامل الصحى السليم مع البؤر، ومتابعة الأمان الحيوى بالمزارع والتحصين، وتشكيل فرق للتعامل الصحى السليم مع بؤر المرض المكتشفة، وتشكيل فريق الاستجابة السريعة بكل إدارة بيطرية، وتدريب كل عضو من أعضاء الفريق فى برنامج على إجراءات ضمان التخلص الأمن من الطيور ومخالفاتها.



فيما كشف تقرير الخدمات البيطرية،أنه من بين الإجراءات الاحترازية السريعة لمحاصرة المرض والاستجابة للقضاء على أى بؤرة مصابة بالمرض، تتمثل فى الحجر البيطرى على المزرعة المصابة، والتخلص الآمن من الطيور المصابة والنافقة، وتطهير وتنظيف أعشاش الطيور المصابة والمزارع، والتواصل مع الجمهور وأصحاب المزارع وإرشادهم عن المرض، والتقصى حول البؤرة للمزارع من 3 إلى 5 كيلو مترات، فى القرية المصابة لمدة 21 يوما، والتحصين مجانا للطيور بالتربية المنزلية، وللقرى حول البؤرة المصابة حتى 9 كم.



وتواصل لجان الطب الوقائى بالهيئة العمل على سحب العينات بالمحافظات الموجودة على مسار الطيور المهاجرة، للكشف عن أى من العترة الجديدة، وتفعيل خطة التقصى للطيور البرية والمهاجرة والطيور المنزلية المجاورة، كذلك الأسواق بالاشتراك مع وزارة البيئة والموضوعة من قبل الإدارة المركزية للطب الوقائى مع توفير الدعم المالى لتوفير المشخصات وتحديد أماكن تواجد الطيور المهاجرة على مستوى محافظات الجمهورية لتكثيف خطة التقصى والمتابعة والإبلاغ الفورى.



كما قال المتحدث باسم وزارة الزراعة الدكتور محمد القرش ،أنه حتى الآن لم يثبت وجود الفيروس الا فى مزرعة واحدة مشيرا إلى أن هناك استقصاء نشطا لكل المزارع باستمرار.



وتابع أنه تم رصدها واتخاذ الإجراءات اللازمة معها وإجراء استقصاء نشط لكل المنطقة المحيطة بها لضمان عدم وجودها مشيرا إلى أنه يتم إعطاء لقاح لأنفلونزا الطيور بمحيط 9 كيلو حيث يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية على أكمل وجه.



واستكمل أنه لا يوجد تخوف من تناول الفراخ ولكن النصيحة بتناول الفراخ المذبوحة بالمجازر وليست الحية حيث أن الفيروس ينتقل عن طريق الرذاذ والتنفس مشيرا إلى أن الفيروس لا ينتقل من خلال تناولها.



فيما أشاد المهندس محمد الجمال، الخبير الزراعي، بدور الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، والذي أدى إلى اكتشاف مرض جديد لأنفلونزا الطيور، وإجراءات التصدى للمرض، والتقصى النشط وسحب العينات من مزارع الدواجن والبط.



وأضاف الجمال أن الدور الذي تقوم به هيئة الخدمات البيطرية فى اكتشاف الأمراض والفيروسات وتحورها ليس بهين، مشيرًا إلى أن القطاع تحت رئاسة الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، شهد تطورًا غير مسبوق.



وأكد أنه لابد أن يكون هناك رقابة من وزارة الزراعة على المزارع، وتطبيق وسائل الأمان الحيوى لديها،مشيرًا إلى أن معرفة المرض والسيطرة عليه قبل انتقاله إلى مزرعة أخرى أو يصيب الإنسان يجب أن يكون في البداية.

