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رياضة

تعرف على نصيحة خالد الغندور للزمالك عقب الفوز على بترو أتليتيكو

الإثنين 04/مارس/2019 - 03:16 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
وجه خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق نصيحة لـ فريق الزمالك عقب فوزه أمس على بترو أتليتكو بهدف مقابل لا شيء أحرزه المغربي حميد أحداد، وأضاف الزمالك في جعبته 3 نقاط، ليرتفع رصيد الفريق إلى 5 نقاط بالمجموعة.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " :" الزمالك لازم يكسب ٢ صفر أو ٣ لواحد أمام جورماهيا عشان يكون في المواجهات المباشرة أفضل".

ويستأنف الفريق الأبيض تدريباته غدا الثلاثاء، استعدادا لمواجهة جورماهيا الكينى فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفيدرالية.

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