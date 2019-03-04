ضبط 5 آلاف كيلو سردين مملح فاسد في المنوفية.. صور

أعلن الدكتور السيد عوض، وكيل مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية، ضبط 5000 كيلو سردين مملح غير صالح للاستهلاك الآدمي في أحد المصانع غير المرخصة وتم منعها من النزول إلى الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وقال "عوض" في بيان، الاثنين، إن مديرية التموين تلقت بلاغا وأخطرت أطباء المجازر بمديرية الطب البيطري، وشن عمل حملة مكبرة لاتخاذ الإجراءات القانونية.