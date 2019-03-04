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محافظات

ضبط 5 آلاف كيلو سردين مملح فاسد في المنوفية.. صور

الإثنين 04/مارس/2019 - 03:28 م
ضبط 5 الاف كيلو سردين
ضبط 5 الاف كيلو سردين مملح غير صالح للاستهلاك بالمنوفية
مروة فاضل
أعلن الدكتور السيد عوض، وكيل مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية، ضبط 5000 كيلو سردين مملح غير صالح للاستهلاك الآدمي في أحد المصانع غير المرخصة وتم منعها من النزول إلى الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال "عوض" في بيان، الاثنين، إن مديرية التموين تلقت بلاغا وأخطرت أطباء المجازر بمديرية الطب البيطري، وشن عمل حملة مكبرة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
ضبط 5 آلاف كيلو سردين مملح فاسد في المنوفية.. صور
ضبط 5 آلاف كيلو سردين مملح فاسد في المنوفية.. صور
ضبط 5 آلاف كيلو سردين مملح فاسد في المنوفية.. صور

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