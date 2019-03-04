يحيى الشاذلي: محافظات المرحلة الثالثة الأكثر إصابة بأمراض الكبد.. فيديو

قال الدكتور يحيى الشاذلي، عضو اللجنة القومية للفيروسات الكبدية، وعضو حملة 100 مليون صحة، إن الحملة تستهدف المواطنين فوق الـ18 سنة، مؤكدًا أن محافظات المرحلة الثالثة من الحملة كانت تنتظر الحملة في محافظاتهم على شوق.



وأشار الشاذلي، فى مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن السبب أن نسبة الإقبال في المرحلة الثالثة للحملة أكبر، يعود إلى أن المواطنين ينتظرون الحملة منذ 6 أشهر، وتأكدوا من النجاح في المرحلتين الأولى والثانية للمرحلة، مؤكدًا أن محافظات المرحلة الثالثة من أكثر المحافظات إصابة بالأمراض الكبدية.



ولفت إلى أنه مستهدف توقيع الكشف على 23 مليون شخص في المرحلة الثالثة للحملة، متوقعا أن يتم توقيع المستهدف من المرحلة، مضيفا: "نسبة الإقبال فوق الخيال".

