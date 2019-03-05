أمين الفتوى يرد على سائل يريد بيع كليته لتفريج كربه.. فيديو

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "أنا في كرب شديد فهل يجوز أن أبيع أيا من أعضائي لسداد ديوني وتفريج كربي الشديد"؟



وقال الشيخ عويضة عثمان، في رده على السؤال، إنه كلما ضاق الامر اتسع، والله تعالى يقول في كتابه العزيز "فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (5) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا"، منوها بأن العسر المذكور في الآية واحد أما اليسر المذكور مختلف وبالتالى ولن يغلب عسر يسرين.



وأشار إلى أن الذي ضاق عليه الحال عليه ان يتوجه إلى ربه بالدعاء ويكثر منه ويكثر من الصلوات والسجود كثيرا وعليه ألا يقنط من رحمة الله فالله عنده الكثير وإنما هو امتحان وابتلاء، محذرا السائل من الإقدام على بيع كليته لأن هذا البدن بناء الله لاو ينبغي أن يتصرف فيه المرء.