وكيل تعليم الغربية يشارك في مؤتمر دولي لإعداد المعلم بكلية التربية بطنطا.. صور

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر العلمي الدولي لكلية التربية بجامعة طنطا، تحت عنوان "إعداد المعلم وتنميته مهنيًّا في عصر المعرفة: رؤى وممارسات"، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، والدكتور مصطفى الشيخ، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور سمير الخويت، عميد كلية التربية بجامعة طنطا، وبحضور الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.



ويهدف المؤتمر إلى مواكبة المستجدات في مجالى التخصص ونظريات التعليم والتعلم، وترسيخ مبدأ التعلم المستمر، والربط بين النظرية والتطبيق، وكذلك تنمية مهارات توظيف التقنيات التكنولوجية، وتمكين المعلم من مهارات استخدام المعلومات، والإسهام في تكوين مجتمعات تعلم متطورة.



ويشارك في المؤتمر عدد كبير من خبراء التعليم وأساتذة التربية بالعديد من الدول العربية والأجنبية، بجانب أساتذة وخبراء كليات التربية بالجامعات المصرية.



وعلى هامش المؤتمر قام الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا والدكتور سمير الخويت، عميد كلية التربية بجامعة طنطا، بإهداء درع كلية التربية لـ وكيل الوزارة.