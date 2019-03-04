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حوادث

التحقيقات : الزوج قتل مراته وأصحابه اغتصبوا صديقتها.. حبس 3 متهمين والبحث عن 2 آخرين في حادث بولاق

الإثنين 04/مارس/2019 - 05:06 م
صدى البلد
ندى حمودة - أحمد مهدي
أمرت نيابة بولاق الدكرور بحبس 3 متهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات في واقعة قيام عاطل بقتل زوجته عقب إطلاق الرصاص عليها واغتصاب أصدقائه لصديقتها بمنطقة كفر طهرمس، كما أمرت بضبط وإحضار 2 هاربين.

وكشفت التحقيقات التي أجريت برئاسة المستشار هشام رفعت الشريف رئيس نيابة بولاق الدكرور ان القتيلة تزوجت من شاب عرفيا منذ 3 أشهر وأثناء عودتهما من الاسكندرية تشاجرا فيما بينهما فلجأت المجني عليها لصديقتها وأقامت بشقتها بكفر طهرمس وعندما توجهت لزوجها لمصالحتها تجددت المشاجرة بينهما ما دفعه لإطلاق الرصاص عليها من طبنجة صوت كانت بحوزته.

أضافت التحقيقات والتحريات ان طلقات الطبنجة "بلي حديد" أصابت المجني عليها في وجهها ما إدي لإصابتها بالشلل ونزيف حادث، مكث الزوج بجانب زوجته واستعان بـ 3 من اصدقائه الذين حضروا وقاموا بإخراج البلي من وجهها الا ان حالتها ظلت سيئة وأثناء تواجد اصدقاء الزوج شاهدوا صديقة الزوجة فقفزت الي ذهنهم فكرة اغتصابها بالقوة مستغلين انشغال صديقهم مع زوجته المصابة وعدم تواجد من ينقذ الفتاة منهم فقاموا بمحاصرتها وتجريدها من ملابسها عنوة تحت صرخاتها واستغاثتها إلا أن أحدا من الجيران لم يسمعها وقاموا بهتك عرضها والاعتداء عليها جنسيا ثم فروا هاربين برفقة الزوج.

بعد مرور قرابة 10 ساعات على الحادث ومع ازدياد حالة الزوجة المصابة سوءا نتيجة النزيف استعانت الصديقة بالجيران لنقلها لمستشفي أم المصريين وأبلغت الشرطة بتعرض الزوجة لإطلاق النيران من زوجها علاوة علي قيام اصدقائه باغتصابها وهتك عرضها.

تمكنت مباحث بولاق الدكرور برئاسة المقدم محمد الجوهري رئيس المباحث والرائد كريم عبد الرازق معاون المباحث من القاء القبض على 3 متهمين وتمت احالتهم للنيابة العامة للتحقيق.

وأمرت النيابة بحبس الزوج 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد وحبس اصدقائه 4 ايام علي ذمة التحقيقات بتهمة الاغتصاب وهتك العرض بالقوة وقررت ندب الطب الشرعي لتشريح جثة الزوجة القتيلة لتحديد سبب الوفاة وعرض المجني عليها الثانية علي الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها وتحديد ما لحق بها من اصابات جراء التعدي الجنسي عليها.

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