15 قطعة فنية نتاج سمبوزيوم أسوان الدولى في دورته الـ 24 ومحافظة أسوان تخصيص 33 فدانا لإنشاء متحف مفتوح للسمبوزيوم

آدم حنين: الرصيد الحقيقي لأي أمة هو قدرتها على الحلم والخيال لتحقيق الواقع

محافظة أسوان تخصص 33 فدانا لإنشاء متحف مفتوح لسمبوزيوم يضم 215 عملًا

15 قطعة فنية نتاج سمبوزيوم أسوان الدولى فى دورته الـ 24





ساعات قليلة ويسدل الستار على الدورة الـ 24 لسمبوزيوم أسوان الدولى على أرض عاصمة الشباب الإفريقى لعام 2019 والذى أستمر من يناير الماضى وحتى مارس الحالى.





كان الفنان الدكتور عبد المجيد اسماعيل مساعد القومسير للدورة الـ 24 سمبوزيوم أسوان الدولى بأن الدورة في هذا العام شهدت إقبالًا كبيرًا من الفنانين العالميين، والذى وصل عددهم لـ 150 فناناَ عالمياَ، وتجاوزت أعداد الفنانين المتقدمين في الدورات السابقة، وتم إختيار 4 فنانين منهم للمشاركة بالدورة.





وقال بأن المشاركات الأجنبية تتم وفق معايير معينة، ومنها المشروع المراد تنفيذه، وتجارب الفنان السابقة، وقيمته الفنية وعدد المشاركات في السمبوزيومات العالمية، وعما إذا كانت له علاقة بالنحت على الحجر والجرانيت، كما يتم اختيار الفنانين وفقًا لأفكارهم الجديدة ونقل الخبرات الجديدة، وإذا كان قد شارك من قبل أم لا.





وأشاد عبد المجيد بالدورة الرابعة والعشرين بأن الأعمال المشاركة في العام تتميز تميزًا كبيرًا، سواء الافكار التي يتم تنفيذها أو الأعمال التي ستعرض في ختام السمبوزيوم، حيث سيقدم 15 قطعة فنية، ويقام 8 ورشة للفنانين ، كما أن سمبوزيوم أسوان يًعد من أعرق وأقدم السمبوزيومات العالمية".





يشارك 13 مساعد الفنانين ومجموعة من العمال ومنهم محمد الضبع رئيس العمال، وعم سيد البلبوشي، وهم مجموعة من عمال المحاجر، بالإضافة إلى تواجد ورشة حدادة كاملة بالحداد والمساعد الخاص به، وتشهد هذه الدورة مشاركة أجنبية ومصرية واسعة، فتشارك سينزا يسوزانا " سويسرا"، هيرمان شايدر "النمسا"، نيل هانسن "النرويج" وخافيير سكالا من "أسبانيا "، ومن مصر يشارك عدد من الفنانين هم آلاء يحي، طه نصر، عبد الرحمن العجوز، وفى ورشة السمبوزيوم يشارك هذا العام الفنانين زينب صبحي، سارة قاسم، سالي السيد راجح، مروة مجدي عيد، أحمد محمد نبيل، وعلا الطوخي، ومحمد الصياد، ونورهان ماهر.





تجدر الإشارة إلى أن مهرجان سمبوزيوم أسوان الدولى يعتبر علامة فنية بارزة، أصبح له أسم دولى بين المهرجانات الدولية على مدار 23 عامًا مضت، ويستعد لختام الدورة الرابعة والعشرين له فى مارس القادم ، وهو ما يمثل نشاطًا في الحركة التشكيلية لفن نحت الجرانيت، وتتنامى فيه الخبرات في التعامل مع هذه المادة الصلبة ونحتها بشكل جمالي.





وكانت قد بدأت فكرة السمبوزيوم - كما يقول الفنان آدم حنين، مؤسس سمبوزيوم أسوان الدولي - في عام 1988 ليخرج إلى النور في مدينة أسوان، وذلك لموقعها المتميز تاريخيًا وجغرافيًا، بجانب تمتعها بتوافر خام الجرانيت الأحمر الصلد، والذى كان منبعًا لإقامة المسلات والتماثيل الفرعونية القديمة التي حققت إعجابًا عالميًا بها، حيث إن الرصيد الحقيقي لأي أمة هو قدرتها على الحلم والخيال لتحقيق الواقع، وأكد أن اللقاءات المتتالية تجسد الحلم الجماعي لخلق عالم ينبض بالحياة.





وأضاف آدم حنين أن سمبوزيوم أسوان الدولي هو لقاء سنوي يتجدد، ويزداد إنجازًا عاما بعد آخر بعد أن أصبح محط أنظار الأوساط الفنية العالمية وأصبح الفنانون المصريون منتشرين في كل الدول، لافتًا إلى أن العالم يحتاج إلى مثل هذه اللقاءات الإنسانية بعيدًا عن الزيف والصراعات، حيث إن سمبوزيوم أسوان يجسد هذا الحلم.





كما أنه يوجد فى أسوان المتحف المفتوح لأعمال السمبوزيوم بمنطقة الشلال والذى بدأ العمل فيه منذ عام 2010 ومقام على مساحة 33 فدانا ويضم 215 عملًا فنيًا لوضعه ضمن أجندة البرامج السياحية للسائحين الزائرين لأسوان، وأن الدورات الناجحة لسمبوزيوم أسوان الدولي على أرض المحافظة تؤصل حضارة الأجداد وتطور فكر وإبداع الأحفاد.



