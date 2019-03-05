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ديني

البحوث الإسلامية: رسول الله أمر بتبادل الهدايا بين الناس لـ3 أسباب

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 04:01 ص
الهدايا
الهدايا
أمل فوزي
قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد عن السلف الصالح، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، كان يأمر بتبادل الهدايا بين الناس لهذه الأسباب.

وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كان المسلمون يتهادون على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلة بينهم، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- كان يأمر بالهدية، لأنها تُنهي العداوة والحقد وتورث المودة، وتُذهب الضغائن والكراهية.

واستشهد بما ورد في الآداب للبيهقي، عن أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه-: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يأمر بالهدية صلة بين الناس».

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