البحوث الإسلامية: رسول الله أمر بتبادل الهدايا بين الناس لـ3 أسباب

قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد عن السلف الصالح، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، كان يأمر بتبادل الهدايا بين الناس لهذه الأسباب.





وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كان المسلمون يتهادون على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلة بينهم، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- كان يأمر بالهدية، لأنها تُنهي العداوة والحقد وتورث المودة، وتُذهب الضغائن والكراهية.



