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محافظات

بدء إجراءات تمليك وحدات الأوقاف السكنية في الوادي الجديد

الإثنين 04/مارس/2019 - 03:37 م
بدء إجراءات تمليك
بدء إجراءات تمليك وحدات الاوقاف السكنيه في الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين
وافقت هيئة الأوقاف المصرية، الاثنين، على تمليك الوحدات السكنية التابعة لها بمحافظة الوادى الجديد للمواطنين، والتحول من نظام الإيجار إلى التمليك.

وقال محمد يوسف محسب، مدير فرع هيئة الأوقاف المصرية في الوادى الجديد، في بيان، إن المهندس سيد محروس رئيس الهيئة وافق على تمليك الوحدات السكنية بمركزي الخارجة والداخلة إلى قاطنيها من المواطنين المستأجرين لهذه الوحدات، مشيرًا إلى أن هذا القرار يحقق الاستقرار ويلبي مطالب المواطنين الراغبين في تملك الوحدات السكنية، وجار تلقى طلبات المواطنين الراغبين في تملك الوحدات السكنية التي يستأجرونها.

وكان عدد كبير من مواطني مركزي الخارجة والداخلة في الوادى الجديد طالبوا وزير الأوقاف ورئيس هيئة الأوقاف المصرية خلال زيارتهما الأخيرة إلى الوادي الجديد بالموافقة على تملكهم للوحدات السكنية التي يستأجرونها من الهيئة لتحقيق الاستقرار الأسري للمواطنين.

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