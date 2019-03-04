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تعليم

اتحاد طلاب مدارس مصر: لدينا مفاجآت وبرامج وأفكار إبداعية هذا العام

الإثنين 04/مارس/2019 - 03:34 م
صدى البلد
ياســـمين بدوي
اجتمع اليوم اعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية برئاسة امين الاتحاد فيصل عمر و الامين المساعد عبير ابراهيم ، لمناقشة خطة الاتحاد لهذا العام

وأكد "فيصل عمر" أمين اتحاد طلاب مدارس مصر ، أنه على أن الاتحاد يسير على خطى ثابته نحو نجاح مثمر ، مشيرًا إلى ان خطة هذا العام شاملة الكثير من المفاجآت والبرامج واﻷفكار الابداعية ، التي ستكشف عن مدى وعي المكتب ، وأيضا مجلس اتحاد طلاب مدارس مصر و التي سوف تغير مصير الاتحاد ليس فقط في هذا العام و لكن للاعوام القادمه ايضًا. 

وأضاف انه تم توزيع بطاقات تعريف شخصيه علي جميع اعضاء المكتب موثقه من الاداره المركزيه للامن بوزارة التربية والتعليم ، لتسهيل تواجد الاتحاد بجميع المنشآت و المؤسسات التعليمية

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