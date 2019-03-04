ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

إحدى رائدات ترجمة الأفلام الأجنبية تكشف أهم عوامل نجاحها ..فيديو

الإثنين 04/مارس/2019 - 04:46 م
صدى البلد
شيماء مجدي
أعربت عبلة أنيس عبيد ابنة أحد رواد ترجمة الأفلام الأجنبية، عن سعادتها بتكريمها في مهرجان أسوان السينمائي، موجهًة الشكر إلى والدها الذي بدأ هذا المشوار ونجاحها يرجع إليه، منوهًة بأن توصيل المعلومة بطريقة مفهومة وسهلة من أهم عوامل نجاح ترجمة الأفلام الأجنبية.

وأوضحت "عبيد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "inbox" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم "الإثنين"، أنها تعلمت من والدها صعود السلم من أوله دون زهق أو تعب، مضيفًة أنها تهتم بأن تكون لغة الفيلم سريعة وفى نفس الوقت بسيطة يفهمها جميع فئات المجتمع .

وأشارت "أحد رواد ترجمة الأفلام الأجنبية" إلى أن ترجمة الأفلام يجب أن تكون مختصرة وبسيطة ومفهومة وكلامها غير شائك وغير خادش للحياء ، مؤكدًة أنها أثناء ترجمة الأفلام تراعي التقاليد والعادات المصرية.

ترشيحاتنا

ريهام تخلع زوجها لسبب غريب: بيدخل الشقة بالحذاء ومش بيساعد في أي حاجة

سقوط حمار يكشف عن مقابر أثرية بكوم الشقافة قبل 120 عاما .. فيديو وصور

الكهرباء تكشف تفاصيل حادث حريق الدقى.. فيديو

يا أمهات العالم افرحن.. القضاء على أكبر خطر يهدد الأطفال.. مومو ماتت

أمين عام الإفتاء يطالب بتطبيق مبدأ القتل الرحيم مع الكلب العقور

لاعب الأهلي: الفوز على الزمالك خطوة مهمة للحصول على الدوري

البنك المركزى يحذر من تداول عملات ورقية مدون عليها عبارات نصية

فتاة ناسا ووزير النقل الجديد.. حكايات وهمية على السوشيال أشعلت الرأي العام

حرب السلايف.. أسماء قتلت أطفال سلفتها بحجة سوء معاملتها.. المتهمة: حرقت قلبها ومش ندمانة

ضحية كلاب التجمع يتنازل عن بلاغه.. والنيابة تخلي سبيل المتهم

انتحار سيدة من الطابق الخامس بالسلام بسبب الاكتئاب

مواطنون ضد الغلاء: "خليها تكاكى" تؤثر على مستقبل الدواجن بمصر.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية مش بتحارب الإرهاب بس.. ضابط ينقذ مشردة وأحفادها من الشارع ويوفر لهم مسكنًا..صور

بشاير الخير.. خضراوات عضوية بسعر التكلفة في بنها..صور

وفد من بحوث المياه يزور أوغندا لبدء أعمال مشروع درء مخاطر الفيضان.. صور

جاستين تمبرليك لزوجته جيسيكا بيل في عيد ميلادها: علمتيني أحب الدنيا.. صور

شاهد.. ولادة عنزة بعين وأذن واحدة لأول مرة بالغردقة

فيديو

الملكة ناريمان تكشف كواليس تنازل الملك فاروق عن العرش..نوستالجيا
يحيى الشاذلي: محافظات المرحلة الثالثة الأكثر إصابة بأمراض الكبد.. فيديو
شاهد.. والدة مقدم برنامج INBOX تفاجئه على الهواء
فيديوجراف| الهند وباكستان‎.. أزمة عسكرية بين قوتين نوويتين وسط مساع لـ التهدئة
مجلس الوزراء ينشر فيديوجراف لتجنب مخاطر الحرائق

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟