إحدى رائدات ترجمة الأفلام الأجنبية تكشف أهم عوامل نجاحها ..فيديو

أعربت عبلة أنيس عبيد ابنة أحد رواد ترجمة الأفلام الأجنبية، عن سعادتها بتكريمها في مهرجان أسوان السينمائي، موجهًة الشكر إلى والدها الذي بدأ هذا المشوار ونجاحها يرجع إليه، منوهًة بأن توصيل المعلومة بطريقة مفهومة وسهلة من أهم عوامل نجاح ترجمة الأفلام الأجنبية.



وأوضحت "عبيد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "inbox" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم "الإثنين"، أنها تعلمت من والدها صعود السلم من أوله دون زهق أو تعب، مضيفًة أنها تهتم بأن تكون لغة الفيلم سريعة وفى نفس الوقت بسيطة يفهمها جميع فئات المجتمع .



وأشارت "أحد رواد ترجمة الأفلام الأجنبية" إلى أن ترجمة الأفلام يجب أن تكون مختصرة وبسيطة ومفهومة وكلامها غير شائك وغير خادش للحياء ، مؤكدًة أنها أثناء ترجمة الأفلام تراعي التقاليد والعادات المصرية.