تأهل 8 مناطق لدور الثمانية ببطولة الجمهورية للكرة الخماسية الأزهرية

أعلن الأستاذ هشام خطاب مدير إدارة المسابقات الرياضية بنين، بالإدارة المركزية لرعاية الطلاب، عن تأهل 8 مناطق على مستوى الجمهورية لمنافسات دور الثمانية ببطولة الجمهورية لكرة القدم الخماسية على مستوى المرحلة الابتدائية.



وتقام منافسات دور الـ 8 في البطولة اليوم الاثنين 4 مارس 2019، بمشاركة فرق: كفر الشيخ، والمنوفية، والأقصر، والقاهرة، والإسماعيلية، والشرقية، وشمال سيناء، وأسيوط.



وكانت البطولة قد انطلقت صباح الأحد الموافق ٣ مارس؛ الدور التمهيدى لبطولة الجمهورية لكرة القدم الخماسية للمرحلة الإبتدائية بنين، على مستوى الجمهورية، ويشارك فى البطولة ٢١ منطقة أزهرية، وتقام البطولة على ملاعب مدينة البعوث الإسلامية بالعصافرة في الإسكندرية.



