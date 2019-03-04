ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

تأهل 8 مناطق لدور الثمانية ببطولة الجمهورية للكرة الخماسية الأزهرية

الإثنين 04/مارس/2019 - 04:57 م
صدى البلد
محمد شحتة
أعلن الأستاذ هشام خطاب مدير إدارة المسابقات الرياضية بنين، بالإدارة المركزية لرعاية الطلاب، عن تأهل 8 مناطق على مستوى الجمهورية لمنافسات دور الثمانية ببطولة الجمهورية لكرة القدم الخماسية على مستوى المرحلة الابتدائية.

وتقام منافسات دور الـ 8 في البطولة اليوم الاثنين 4 مارس 2019، بمشاركة فرق: كفر الشيخ، والمنوفية، والأقصر، والقاهرة، والإسماعيلية، والشرقية، وشمال سيناء، وأسيوط.

وكانت البطولة قد انطلقت صباح الأحد الموافق ٣ مارس؛ الدور التمهيدى لبطولة الجمهورية لكرة القدم الخماسية للمرحلة الإبتدائية بنين، على مستوى الجمهورية، ويشارك فى البطولة ٢١ منطقة أزهرية، وتقام البطولة على ملاعب مدينة البعوث الإسلامية بالعصافرة في الإسكندرية.

ترشيحاتنا

الداخلية مش بتحارب الإرهاب بس.. ضابط ينقذ مشردة وأحفادها من الشارع ويوفر لهم مسكنًا..صور

التعليم:30 شريكا دوليا و220 خبيرا راجعوا المناهج الجديدة

الكهرباء تكشف تفاصيل حادث حريق الدقى.. فيديو

بدء اختبارات مسابقة المعلمين المؤقتة بكفر الشيخ.. صور

مواطنون ضد الغلاء: "خليها تكاكى" تؤثر على مستقبل الدواجن بمصر.. فيديو

جاستين تمبرليك لزوجته جيسيكا بيل في عيد ميلادها: علمتيني أحب الدنيا.. صور

محافظ القليوبية: الكلاب تزاوجت مع السلعوة وظهرت سلالات مسعورة

وزير التعليم العالي: لدينا خطة واضحة لتطوير الجامعات المصرية

وفاة متسابقة "ذا فويس" الأمريكي

فتاة ناسا ووزير النقل الجديد.. حكايات وهمية على السوشيال أشعلت الرأي العام

موقع أمريكي: تميم باع أرضه.. وسلم مفاتيح قطر لـ أردوغان

أمين عام الإفتاء يطالب بتطبيق مبدأ القتل الرحيم مع الكلب العقور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية مش بتحارب الإرهاب بس.. ضابط ينقذ مشردة وأحفادها من الشارع ويوفر لهم مسكنًا..صور

بشاير الخير.. خضراوات عضوية بسعر التكلفة في بنها..صور

وفد من بحوث المياه يزور أوغندا لبدء أعمال مشروع درء مخاطر الفيضان.. صور

جاستين تمبرليك لزوجته جيسيكا بيل في عيد ميلادها: علمتيني أحب الدنيا.. صور

شاهد.. ولادة عنزة بعين وأذن واحدة لأول مرة بالغردقة

فيديو

الملكة ناريمان تكشف كواليس تنازل الملك فاروق عن العرش..نوستالجيا
يحيى الشاذلي: محافظات المرحلة الثالثة الأكثر إصابة بأمراض الكبد.. فيديو
شاهد.. والدة مقدم برنامج INBOX تفاجئه على الهواء
فيديوجراف| الهند وباكستان‎.. أزمة عسكرية بين قوتين نوويتين وسط مساع لـ التهدئة
مجلس الوزراء ينشر فيديوجراف لتجنب مخاطر الحرائق

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟