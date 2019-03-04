تأهل 8 مناطق لدور الثمانية ببطولة الجمهورية للكرة الخماسية الأزهرية

أعلن الأستاذ هشام خطاب مدير إدارة المسابقات الرياضية بنين، بالإدارة المركزية لرعاية الطلاب، عن تأهل 8 مناطق على مستوى الجمهورية لمنافسات دور الثمانية ببطولة الجمهورية لكرة القدم الخماسية على مستوى المرحلة الابتدائية.
وتقام منافسات دور الـ 8 في البطولة اليوم الاثنين 4 مارس 2019، بمشاركة فرق: كفر الشيخ، والمنوفية، والأقصر، والقاهرة، والإسماعيلية، والشرقية، وشمال سيناء، وأسيوط.
وكانت البطولة قد انطلقت صباح الأحد الموافق ٣ مارس؛ الدور التمهيدى لبطولة الجمهورية لكرة القدم الخماسية للمرحلة الإبتدائية بنين، على مستوى الجمهورية، ويشارك فى البطولة ٢١ منطقة أزهرية، وتقام البطولة على ملاعب مدينة البعوث الإسلامية بالعصافرة في الإسكندرية.
وتقام منافسات دور الـ 8 في البطولة اليوم الاثنين 4 مارس 2019، بمشاركة فرق: كفر الشيخ، والمنوفية، والأقصر، والقاهرة، والإسماعيلية، والشرقية، وشمال سيناء، وأسيوط.
وكانت البطولة قد انطلقت صباح الأحد الموافق ٣ مارس؛ الدور التمهيدى لبطولة الجمهورية لكرة القدم الخماسية للمرحلة الإبتدائية بنين، على مستوى الجمهورية، ويشارك فى البطولة ٢١ منطقة أزهرية، وتقام البطولة على ملاعب مدينة البعوث الإسلامية بالعصافرة في الإسكندرية.