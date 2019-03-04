تطوير التعليم: نستهدف التكامل بين المؤسسات لتحقيق الهدف المنشود.. فيديو

أكد الدكتور عبدالوهاب غندور، أمين عام صندوق تطوير التعليم، أن المؤتمرات المختلفة مثل "التعليم في مصر" المقام حاليا هو واحد من الخطوات الفاعلة للتكامل فيما يخص تطوير المنظومة التعليمية.



ونوه "غندور" خلال لقاء خاص عبر فضائية "دى إم سي" ، اليوم الاثنين، إلى أن الملف التعليمي من الملفات التي لا يمكن تطويرها إلا بتحالف كل الجهات المعنية مثل الوزارات ومجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني.



وأشار مدير عام صندوق تطوير التعليم "إلى أن هذه الملتقيات بين المؤسسات المعنية حول تطوير التعليم تتضمن القاء الضوء على ضرورة التكامل لتحقيق الهدف المنشود.

