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مرأة

قبل تطبيقه.. اعرفي شروط الريجيم الآمن بعد الولادة

الإثنين 04/مارس/2019 - 05:02 م
ريجيم مابعد الولادة
ريجيم مابعد الولادة
اسماء محمد
قال الدكتور سعيد متولى، استشارى التغذية العلاجية، إن زيادة وزن المرأة أثناء الحمل من الأمور المتكررة بين عدد كبير من النساء، ولكن هناك فرقا بين الزيادة الطبيعية والزيادة عن الحدود المسموح بها.

وأشار "سعيد" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أن الزيادة فى وزن المرأة خلال فترة الحمل من الأمور الطبيعية نتيجة لوجود الجنين والسائل المحيط به والمشيمة ...الخ، ولكن هناك نوع آخر من الزيادة يحدث نتيجة لارتفاع نسبة الدهون بالجسم للحوامل والضغط الغذائى أو زيادة الشهية أثناء الحمل بالإضافة إلى قلة الحركة وهذا بالتأكيد أمر غير صحى للحامل.

وأضاف "سعيد" أن زيادة الوزن التى تحدث خلال فترة الحمل لا يمكن التعامل معها عقب الولادة مباشرة بل لابد من إعطاء الجسم قسط من الراحة حتى يتمكن من العودة لطبيعته بعد التغيرات الفسيولوجية التى مر بها الجسم خلال فترتى الحمل والولادة.

وأوضح أنه عند اتباع المرأة الحامل لنظام غذائي خاص بإنقاص الوزن عليها ألا تركز فقط على سرعة التخلص من الوزن الزائد بل عليها الانتباه ألا يؤثر هذا على صحتها أو على كمية أو نوعية اللبن الذى ترضعه لصغيرها لأن نوعية الغذاء تؤثر فى القيمة الغذائية للبن الأم.

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