المنيا تنظم ندوة حول المواطنة وقبول الآخر.. الأربعاء

تنظم محافظة المنيا الأربعاء المقبل 6 مارس الجاري الندوة التثقيفية الأولى حول "المواطنة وقبول الآخر"، وذلك ضمن سلسلة من الندوات التي تستضيفها المحافظة، تحت رعاية وبحضور اللواء قاسم حسين محافظ المنيا .



يتحدث في الندوة الدكتور أحمد شوقي زهران مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة المنيا ونائب رئيس الجامعة الأسبق للدراسات العليا والبحوث.



تأتي الندوة ضمن مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي تنظمها المحافظة في إطار الخطة العامة للتوعية المجتمعية والارتقاء بالفكر والثقافة العامة وتهدف إلى إيجاد الطرق المتعددة في كيفية تقبل الآخر والمحافظة على حقوق المواطنة والتعرف على مسئوليات المواطن المصري تجاه المجتمع وتجاه جميع أطياف ومذاهب الشعب المصري من خلال الحوار مع متخصصين.

