ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

محاضرة عن المرأة في المجتمع المصري القديم بمتحف الإسماعيلية.. الجمعة

الإثنين 04/مارس/2019 - 04:39 م
صدى البلد
علاء المنياوي
ينظم متحف آثار الإسماعيلية برئاسة منى شعبان مدير عام المتحف محاضرة مصورة بالمتحف عن مكانة المرأة فى المجتمع المصرى القديم ودورها فى العمل.

المحاضرة تقام الجمعة المقبلة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وذلك من خلال عرض مصور عن أشهر تماثيل الأسرة فى الحضارة المصرية القديمة.

ومن المقرر أن يتم ربط موضوع المحاضرة بالمقتنيات الموجودة و المعروضة بالمتحف، والتي تتضمن العديد من القطع المرتبطة بالمرأة في عصور مختلفة.

ترشيحاتنا

توقف حركة القطارات بخط الزقازيق - القاهرة بسبب تعطل جرار

قرار عاجل من أمير مكة بشأن كلمة GOD في ترجمة لفظ الجلالة للإنجليزية

أهمها فك العقدة.. مكاسب زملكاوية بالجملة بعد الفوز على بطل أنجولا

وفاة متسابقة "ذا فويس" الأمريكي

هكذا دعمت الجماهير محمد صلاح بعد فشله في مباراة ليفربول ضد إيفرتون

ريهام تخلع زوجها لسبب غريب: بيدخل الشقة بالحذاء ومش بيساعد في أي حاجة

توفيق عكاشة محاضرا بكلية إعلام جامعة 6 أكتوبر

أمين عام الإفتاء يطالب بتطبيق مبدأ القتل الرحيم مع الكلب العقور

فايق: القومي لحقوق الإنسان ملتزم بالدفاع عن حق كل مصري في سكن آمن

وزير الدفاع يطالب بالوعي لمواجهة العمليات الممنهجة للتشكيك في إنجازات مصر

لاعب كرة قدم تركي يهاجم منافسيه بشفرة حادة على أرضية الملعب.. فيديو

فتاة ناسا ووزير النقل الجديد.. حكايات وهمية على السوشيال أشعلت الرأي العام

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية مش بتحارب الإرهاب بس.. ضابط ينقذ مشردة وأحفادها من الشارع ويوفر لهم مسكنًا..صور

بشاير الخير.. خضراوات عضوية بسعر التكلفة في بنها..صور

وفد من بحوث المياه يزور أوغندا لبدء أعمال مشروع درء مخاطر الفيضان.. صور

جاستين تمبرليك لزوجته جيسيكا بيل في عيد ميلادها: علمتيني أحب الدنيا.. صور

شاهد.. ولادة عنزة بعين وأذن واحدة لأول مرة بالغردقة

فيديو

الملكة ناريمان تكشف كواليس تنازل الملك فاروق عن العرش..نوستالجيا
يحيى الشاذلي: محافظات المرحلة الثالثة الأكثر إصابة بأمراض الكبد.. فيديو
شاهد.. والدة مقدم برنامج INBOX تفاجئه على الهواء
فيديوجراف| الهند وباكستان‎.. أزمة عسكرية بين قوتين نوويتين وسط مساع لـ التهدئة
مجلس الوزراء ينشر فيديوجراف لتجنب مخاطر الحرائق

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟