محاضرة عن المرأة في المجتمع المصري القديم بمتحف الإسماعيلية.. الجمعة

ينظم متحف آثار الإسماعيلية برئاسة منى شعبان مدير عام المتحف محاضرة مصورة بالمتحف عن مكانة المرأة فى المجتمع المصرى القديم ودورها فى العمل.



المحاضرة تقام الجمعة المقبلة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وذلك من خلال عرض مصور عن أشهر تماثيل الأسرة فى الحضارة المصرية القديمة.



ومن المقرر أن يتم ربط موضوع المحاضرة بالمقتنيات الموجودة و المعروضة بالمتحف، والتي تتضمن العديد من القطع المرتبطة بالمرأة في عصور مختلفة.