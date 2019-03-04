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فن

المحارب يتصدر نسب المشاهدة في تركيا

الإثنين 04/مارس/2019 - 04:41 م
صدى البلد
نورا نبيل
تمكن مسلسل المحارب من التفوق على جميع الأعمال الدرامية التركية التي عرضت أمس الأحد وتصدر المركز الأول متفوقًا على مسلسل أبناء الأخ والذي جاء بالمركز الثاني وفقًا للقائمة التي يصدرها موقع gecce التركي بشكل يومي والتي تضمن الأعمال التركية الأعلى مشاهدة .

بينما جاء بالمركز الثالث مسلسل لا تترك يدي. أما المركز الرابع فجاء به مسلسل المناوبة.

مسلسل "المحارب" تدور أحداثه حول العقيد إبراهيم كوبز والرائد كاجان بازوكا اللذين يخرجان من السجن ليعودا لخدمة وطنهم تركيا، ويشاركا فى العديد من المهام الخطيرة من أجل حماية بلدهما.

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