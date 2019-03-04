محلية البرلمان: تعديل القانون لتغليظ العقوبة على أصحاب الكلاب الشرسة

أكدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنها تعتزم تعديل القانون الذى ينظم مسألة اعتداء الكلاب على المواطنين، من أجل تغليظ العقوبة على أصحاب الكلاب الخاصة الشرسة التي تتسبب فى الأذى للمواطنين.



جاء ذلك خلال جلسة الاستماع والاستطلاع والمواجهة التي عقدتها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم "الاثنين"، لمناقشة حلول أزمة انتشار الحيوانات الضالة، بحضور وزيرى البيئة والزراعة ومحافظين حاليين وسابقين وممثلين عن جمعيات الرفق بالحيوان.



وقال النائب صلاح حسب الله، إن دائرته "شبرا الخيمة" والكثير من الدوائر تعاني من ظاهرة الكلاب الضالة، والمشكلة الحقيقية أن الأولويات مرتبة بشكل خاطئ، مشيرا إلي وجود مليون و٩٠٠ ألف مواطن تعرضوا للإصابة من الكلاب بحسب ما ذكره البعض خلال الجلسة من إحصائيات.



وأضاف "حسب الله": "بنتكلم عن غياب الإرادة الحقيقية للهيئات المعنية فى مواجهة هذه الظاهرة، وعايزين توازن حقيقى لحل هذه المشكلة"، متساءلا: "هل نتحدث عن الكلاب الضالة أم الضارة؟، الحكومة بتنزل الشارع بتقتل ١٥٠ كلب من الكلاب الضالة وليست الضارة".



وانتقد حسب الله، ممثل وزارة الصحة، لردوده غير الدقيقة وعدم قدرته على الرد على الأسئلة الموجهة له، مطالبا الحكومة بتقديم خريطة طريق واضحة من خلال إرادة واضحة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.



وأضاف: "نريد أفلاما توعوية تفهم المواطن كيف يتعامل بمنطق سليم مع هذه الظاهرة، والحكومة يجب أن يكون لديها خارطة طريق واضحة لمواجهة هذه الظاهرة".



من جانبه طالب اللواء أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن وزارة الصحة بسرعة إيجاد التحصينات اللازمة لأن مصل السعار غير موجود، مضيفا: "لما يكون عندى 15 مليون كلب وفقا لما ذكره وزير الزراعة، فهذا عدد كبير جدا، صحيح مش كلهم ضارين، لكن هناك ضرورة لمواجهة هذه الظاهرة مع ضرورة تقليص عدد الـ15 مليون كلب، ولابد من استخدام الأساليب العلمية أولا ثم يأتى دور جمعيات الرفق بالحيوان".



من جانبه، قال النائب الدكتور مجدى مرشد: "بعد العقر والصور البشعة اللى شاهدناها، سمعت كلام غريب فى هذه الجلسة أولها قاعدة المعلومات غير المسبوقة، لأننا نفتقر قاعدة معلومات، وإننا عندنا 15 مليون كلب، أتحدى يكون حد أجرى حصر لـ15 مليون كلب، ذلك معناه أن هناك كلب لكل 7 مواطنين، وشيء جميل أن يكون لدينا قاعدة معلومات وإحصائيات".



وأضاف: "عندنا صنفين من الكلاب أحدهما يصرف عليه ملايين، والأخر يتغذى على القمامة نسميه كلاب ضالة، وهناك 380 ألف حالة عقر فى سنة واحدة أغلبهم من الكلاب التي يربيها الناس وبيصرفوا عليها، كلب عقر لمجرد إنه كلب شرس"، مطالبا بتغليظ العقوبة على صاحب الكلب، وتشكيل لجان فى كل المحافظات من البيئة والمحليات وجمعيات المجتمع المدني المتخصصة فى الرفق بالحيوان، لفصل الكلاب الشرسة التى تستحق الإعدام عن الكلاب الأليفة، فالبيئة هى المسئولة فى المقام الأول عن المكافحة، ثم المحليات.



وواصل "مرشد"، حديثه، قائلا: "الكلب الشرس المؤذي يجب إعدامه فورا ونبقى على الكلب الذى لا بأس به ونوفر لهم أماكن إيواء، مش معقول نظلم كل الكلاب الموجودة فى مصر، والبرلمان يجب أن ينظر فى التشريع المنظم لهذه القضية".



بدوره، قال محمد الحسينى، نائب دائرة بولاق الدكرور: "نحن فى مرحلة استرداد الدولة، بالمناطق الشعبية 7 كلاب لكل مواطن وليس كلب لكل 7 مواطنين، النهاردة الولاد عشان يعدوا يروحوا المدارس بيتعرضوا لإرهاب بجد، والحريص على الرحمة تعالى شوف الصبح كل ولى أمر ماسك ابنه عشان يعديه من الكلاب، كل مصر شافت الطفل الصغير اتقطع من كلب، وهناك أطفال مش عارفة تروح المدرسة".



وتابع "الحسينى": "بقول للحكومة مشكلة القمامة لازم تتحل، الخرفان تاكل قمامة وتدبح ويأكلها المواطن، النهاردة المحافظين مكبلين بالإرهاب من المجتمع المدنى عشان بيقولوا اوعوا تقتلوا الكلاب".



من جانبه، اتفق النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، مع المطالبين بتغليظ العقوبة على صاحب الكلب الذى يتسبب فى أذى للمواطن، قائلا: "حالات كثيرة جدا من العقر تكون من الكلاب المقتناة من أشخاص، وأصحاب الكلاب الخاصة يجب أن ينالوا الجزاء المناسب، لأن التشريع الحالى لا يرتب أى جزاء على هؤلاء"، مضيفا: "إيه خمسين جنيه غرامة .. هذا القانون سنعدله".