أول جراحة في العالم على الهواء مباشرة بتقنية الـ 5 G

قالت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، إن فريقًا من الأطباء في مستشفى كلينيك ببرشلونة بدأ بإزالة ورم سرطاني من القولون لأحد المرضى، ولكن بمساعدة تقنية جديدة وذلك في سابقة ربما تكون الأولى عالميًا في إسبانيا،





وكان الجراح رئيس وحدة جراحة الجهاز الهضمي الذي يشرف على العملية يبعد عن مكان غرفة الجراحة أكثر من ثلاثة أميال، وكان يقف أمام قاعة محاضرة في مؤتمر ببرشلونة، بينما تعرض شاشة كبيرة العملية التي استخدمت فيها تقنية 5 جي 5G.





وقال الدكتور "أنطونيو ماريا دي لاسي" لمحاضريه، إن ما يحدث أمامهم هو حدث طبي وتكنولوجي بامتياز، من خلال تطوير صناعة تكنولوجيا المحمول للطب.





وأضاف الطبيب أنه من خلال تقنية 5 جي أصبح من الممكن تلافي كثير من المشكلات التي قد تحدث للمريض عندما يكون الجراح المتخصص بعيدًا أو أن الوقت لايسمح بحضوره ما يعني أن مشكلات قد تحدث ولا يمكن لأحد تلافيها وذكر أنه من خلال رؤيته أمكنه توجيه فريقه الطبي من بعيد وذكر على سبيل المثال: "إذا قمت بتقطيع بعض الأعصاب فربما يعاني المريض من مشاكل في البول ومشاكل أخرى كثيرة، ولكن بفضل التقنية أصبحت أستطيع التوجيه بشكل أكبر دقة بكثير".





واستخدم دي لاسي بعد ذلك جهاز telestrator لتسليط الضوء على منطقة من جسم المريض مع الأنسجة الغنية بالأعصاب.





وذكر دي لاسي :إنه"يجب الحفاظ على هذه المنطقة لحياة المريض بعد ذلك ليستطيع ممارسة حياته بشكل طبيعي بعد العملية".





وقالت المستشفى إن هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها الأطباء اتصال 5G للتواصل أثناء الجراحة.





ولم يكن دي لاسي يقوم بالعملية الجراحية بنفسه ، لكنه تمكن من تقديم المشورة والإرشاد الفوري لفريقه في المستشفى.





وقال دي لاسي إن تقديم المساعدة في الوقت الفعلي كان ممكنًا فقط من خلال اتصال 5G فائق السرعة، وقال "أنا أرسم بيدي على هذه الشاشة وفي نفس الوقت على شاشة العملية".





وتتيح التقنية الاتصالية 5 جي أو اتصال الجيل الخامس سرعة، أفضل وأسرع بـ100 مرة من الجيل الرابع، كما أنها شبكات الهواتف المحمولة لديها القدرة على قيادة السيارات ذاتية القيادة ، والواقع الافتراضي ، والمدن الذكية ، والروبوتات الشبكية.