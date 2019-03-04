إعداد المعلم وتنميته مهنيًا في عصر المعرفة.. مؤتمر بتربية طنطا.. صور

افتتح الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا اليوم الاثنين فعاليات المؤتمر الدولي الأول لكلية التربية بعنوان "إعداد المعلم وتنميته مهنيًا في عصر المعرفة .. رؤى وممارسات"، والذي تمتد فعالياته على مدار يومين بمشاركة الدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.



أكد الدكتور مجدي سبع اهتمام جامعة طنطا في الآونة الأخيرة بعقد المؤتمرات العلمية الدولية، مشيرًا إلى أهمية مؤتمر كلية التربية في الارتقاء بالمستوى التعليمي وتبادل الخبرات ، مشيرًا إلى أهمية دور المعلم باعتباره يحمل رسالة الله في تعليمه وبصفته الركن الأساسي من أركان النظام التربوي، متمنيًا أن يحقق المؤتمر الأهداف المرجوة منه وأن يخرج بتوصيات لها مردود ايجابي على وطننا راجيًا أن تكون اول توصية تخص الرائدة والمعلمة "مصر".



أشار الدكتور مصطفى الشيخ إلى أن جامعة طنطا تشهد في هذه الاونة فترة غير مسبوقة في عقد وتنظيم المؤتمرات الدولية ، مشيرًا أن الجامعة تشجع تنظيم تلك المؤتمرات الدولية باعتبارها رابط من روابط تشجيع البحث العلمي في الجامعة، موضحًا أن الجامعة اصدرت في الآونة الاخيرة عدة قرارات تختص بزيادة عدد المؤتمرات والدعم المقدم لها ، كما كان لجامعة طنطا السبق في اتخاذ قرارات تختص بالبحث العلمي وأعضاء هيئة التدريس بما لم يسبق وأن اتخذتها أية جامعة بل أن عدة جامعات قد حزت حزو جامعة طنطا منها جامعات القاهرة والاسكندرية وبني سويف وبنها.



وأضاف د. "الشيخ" أن العالم اليوم يشهد سلسلة من المتغيرات والتطورات المعرفية والتكنولوجية التي اثرت على جميع العاملين في حقل التعليم بشكل عام وعلى المعلم بشكل خاص حيث اضافت مسئوليات وواجبات جديدة ومن هنا تأتي أهمية إعداد وتأهيل المعلم مهنيًا في العديد من الدول المتقدمة والدول العربية ، موضحًا أن قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة طنطا في سعي دائم للارتقاء بمستوى المعلمين.



بدأ الدكتور سمير الخويت عميد الكلية كلمته بالترحيب بجميع الحاضرين، مشيرًا أن المؤتمر يشهد مشاركة جمع من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والباحثين من جامعات أهمها عين شمس والزقازيق والمنصورة وكفر الشيخ ودمياط والأزهر والإسكندرية والسادات، كما يشارك باحثين من 10 دول هي السودان والعراق والسعودية والبحرين والجزائر وسوريا والكويت وفلسطين والمغرب والأردن.

