ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

عضو فريق cairo runners: سيارة إسعاف مصاحبة للماراثون لتجنب أى إعياء للأعضاء ..فيديو

الإثنين 04/مارس/2019 - 06:11 م
صدى البلد
شيماء مجدي
قالت مى أبو داوود عضوة فريق cairo runners، إنها فى البداية كانت تعمل على جذب 500 سيدة لممارسة رياضة الجرى بالفريق ولكنها تفاجأت بإشتراك 620 سيدة و200 ولد بالماراثون الرياضي ، موضحًة أنه الآن يشارك مايقرب من 10 الالاف فى الماراثون الواحد

وأوضحت "أبو داوود" خلال استضافتها ببرنامج "inbox" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد" ،اليوم الإثنين، أن من أهم التحديات للفريق هو استغراب البعض من وجود سيدات تجرى بالماراثون ، مشيرًة إلى أن هناك سيارة إسعاف مصاحبة للماراثون حتى يتم تجنب وجود أى تعب أو إرهاق.

وأشارت "عضوة بفريق cairo runners" إلى أنه يجب تدريب الأعضاء قبل اشتراكهم بالماراثون ، مؤكدًة أنه بالفعل يشترك بالماراثون عدائون .

وتابعت :"كل كام كيلو من الجري للماراثون نضع بعض المتعات المسلية كالبالية أو فرقة غنائية من أجل التحفيز على استمرار بالجرى".

ترشيحاتنا

طارق شوقي: اصبروا 4 سنوات وهتشوفوا تعليم تاني خالص في مصر

التحقيقات : الزوج قتل مراته وأصحابه اغتصبوا صديقتها.. حبس 3 متهمين والبحث عن 2 آخرين في حادث بولاق

زولا وجادي يقودان هجوم بتروجت أمام الأهلي

عمرو يوسف: تزوجت كندة علوش لهذا السبب.. فيديو

ضحية كلاب التجمع يتنازل عن بلاغه.. والنيابة تخلي سبيل المتهم

شاهد.. مجلس الوزراء يرد على فيديو قناة الجزيرة

الأرصاد تحذر من أمطار على القاهرة اليوم وغدا.. فيديو

يا أمهات العالم افرحن.. القضاء على أكبر خطر يهدد الأطفال.. مومو ماتت

علي جمعة: حسن البنا سبب البلاء والفساد.. ومؤيدوه عُمي البصيرة

وفاة متسابقة "ذا فويس" الأمريكي

أسطورة إنجلترا يكشف سبب تراجع مستوى محمد صلاح مع ليفربول

شاهد.. هجوم عنيف على فلول داعش في الباغوز بسوريا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية مش بتحارب الإرهاب بس.. ضابط ينقذ مشردة وأحفادها من الشارع ويوفر لهم مسكنًا..صور

بشاير الخير.. خضراوات عضوية بسعر التكلفة في بنها..صور

وفد من بحوث المياه يزور أوغندا لبدء أعمال مشروع درء مخاطر الفيضان.. صور

جاستين تمبرليك لزوجته جيسيكا بيل في عيد ميلادها: علمتيني أحب الدنيا.. صور

شاهد.. ولادة عنزة بعين وأذن واحدة لأول مرة بالغردقة

فيديو

التضامن: حملة إنقاذ المشردين مستمرة حتى انتهاء الظاهرة ..فيديو
الزراعة توجه رسالة لأصحاب محلات الدواجن ..فيديو
منع تداول الدواجن الحية فى هذا الموعد.. فيديو
فيديو جراف.. خطر يستهدف الأطفال.. قصة تحدي "مومو"
داعشي نيوزلندي يرغب في العودة لبلاده.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟