عضو فريق cairo runners: سيارة إسعاف مصاحبة للماراثون لتجنب أى إعياء للأعضاء ..فيديو

قالت مى أبو داوود عضوة فريق cairo runners، إنها فى البداية كانت تعمل على جذب 500 سيدة لممارسة رياضة الجرى بالفريق ولكنها تفاجأت بإشتراك 620 سيدة و200 ولد بالماراثون الرياضي ، موضحًة أنه الآن يشارك مايقرب من 10 الالاف فى الماراثون الواحد



وأوضحت "أبو داوود" خلال استضافتها ببرنامج "inbox" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد" ،اليوم الإثنين، أن من أهم التحديات للفريق هو استغراب البعض من وجود سيدات تجرى بالماراثون ، مشيرًة إلى أن هناك سيارة إسعاف مصاحبة للماراثون حتى يتم تجنب وجود أى تعب أو إرهاق.



وأشارت "عضوة بفريق cairo runners" إلى أنه يجب تدريب الأعضاء قبل اشتراكهم بالماراثون ، مؤكدًة أنه بالفعل يشترك بالماراثون عدائون .



وتابعت :"كل كام كيلو من الجري للماراثون نضع بعض المتعات المسلية كالبالية أو فرقة غنائية من أجل التحفيز على استمرار بالجرى".

