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اقتصاد

استثمار 20 مليار جنيه فى تطوير المناطق العشوائية

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 06:01 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آمنة عبدالعظيم
يحظى ملف تطوير المناطق العشوائية باهتمام كبير من الدولة ممثلة بوزارة الإسكان وصندوق تطوير المناطق العشوائية، الذى يعمل على خطة لإزالة المناطق العشوائية الخطرة والمهددة للحياة وإعادة تطويرها بصورة تناسب طبيعة كل منطقة واحتياجات سكانها.

وشغل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان الحالى منصب نائب الوزير لقطاع تطوير المناطق العشوائية لمدة عام قبل توليه مسئولية الوزارة الشهر الماضى، وتنفذ الوزارة خطة لتطوير المناطق العشوائية خلال 10 سنوات بدأت فى 2016، تتضمن ضخ استثمارات تتجاوز 20 مليار جنيه خلال هذه الفترة.

وتتضمن الخطة الانتهاء من المناطق الخطرة والمهددة للحياة خلال 3 سنوات وبنهاية العام الجارى 2019 تنتهى الدولة من كافة المناطق التى تشكل خطر على حياة سكانها.

وقال المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إنه بعد الانتهاء من تطوير المناطق المهددة للحياة نبدأ فى التعامل مع المناطق ذات الطبيعة الخاصة والغير مخططة، والتى تعانى من نقص الخدمات وجارى عمل حصر كامل، مشيرا إلى أن العاصمة تمثل النسبة الأكبر من هذه المناطق حيث تتاوز نسبة المناطق الغير مخططة بها 40% من إجمالى المناطق التى تحتاج لإعادة تخطيط بكافة أنحاء الجمهورية.

وبدأ الصندوق بخطة تنفيذ مساكن بديلة بمنطقة السلام لاستيعاب الحالات التى تتطلب انتقالها بالكامل لاستكمال خطط التطوير، كما ينفذ جهاز العبور التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نسبة من الوحدات لصالح نفس المشروع.

وأشار صديق، إلى أن الخطة لا تتضمن فقط المساكن بل تشمل الأسواق ومواقف السيارات وغيرها من المناطق الخدمية.

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