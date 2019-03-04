جدول مباريات الدوري من الأسبوع 26 وحتى الـ 30

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، جدول مباريات الدوري العام لأندية القسم الأول، من الأسبوع 26 وحتى الأسبوع 30



ويتضمن الجدول تغيير بعض الملاعب نظرا لاغلاق بعض الاستادات بمناسبة استضافة مصر لبطولة الأمم الإفريقية 2019.



ومن المقرر أن يلتقى فريق الأهلي نظيره المصرى يوم ٢٢ أبريل المقبل فى إطار منافسات الدورى الممتاز على استاد برج العرب والزمالك مع بيراميدز على ملعب الدفاع الجوي فى اليوم ذاته.