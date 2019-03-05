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برلمان

برلماني يضع رؤية تمكن أفريقيا من مواجهة التحديات واستغلال ثرواتها

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 01:42 ص
صدى البلد
القسم السياسى
قال طارق متولي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن القارة الأفريقية يجب أن تعتمد على نفسها في النهوض، مشيرا إلى أن أفريقيا خلال مئات السنين السابقة كانت مصدرا لثروات الكثير من الدول الغربية، والتي كانت تنهبها وتستغلها لمصالحها فقط.

وأوضح متولي في تصريحاته لـ"صدي البلد" أن الإستثمار داخل القارة السمراء سيكون له إيجابيات كثيرة خاصة وأنها تمتلك كوادر بشرية ذات كفاءة ومهارة جيدة تضمن نجاح هذه الإستثمارات، ومن ثم دفع عجلة التنمية للأمام.

وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إلي أنه برئاسة مصر للإتحاد الإفريقي يجب العمل علي تعزيز الأواصر والعلاقات بين كافة الدول، وتحقيق المصالح المشتركة للجميع، موضحا أن القارة تمتلك الكثير من الثروات والمناجم، ومن خلال وضع خطط استراتيجية ورؤية واضحة لإستغلال هذه الثروات يتم التغلب علي التحديات التي تواجهها وتوفير فرص عمل تستوعب عدد السكان الكبير لديها وتحسين أوضاعهم.

وأكد عضو البرلمان، أن العلاقة يبن مصر وأفريقيا أصبحت قوية جدا، لافتا إلي أن حصول مصر علي 16 صوت مقابل صوت واحد يؤكد هذه العلاقة.

والتقى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، برؤساء اتحادات وغرف التجارة الممثلين لـ 76 دولة من أفريقيا، والدول العربية، والإسلامية، والأوروبية، المشاركين في اجتماعات ملتقى مصر الرابع للاستثمار تحت عنوان " الذهاب معًا إلى أفريقيا"، وذلك في إطار فعاليات رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

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