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رياضة

500 جنيه مكافأة للاعبي التحرير عن كل فوز للبقاء في القسم الثاني

الإثنين 04/مارس/2019 - 04:38 م
صدى البلد
عبدالله هشام
قرر مجلس إدارة نادي تحرير أسوان برئاسة طارق سليم زيادة مكافآت لاعبي الفريق الأول عن كل فوز سعيا للهروب من دوامة الهبوط والبقاء في دوري القسم الثاني .

وتم زيادة المكافأة لتكون 500 جنيه في كل مباراة يحقق فيها الفريق الفوز وذلك بدلا من 300 على أرض الفريق و400 خارجها وذلك لتقديم اللاعبين أفضل مستوى وتحقيق نتائج إيجابية .

كما قرر مجلس الإدارة تخصيص مكافأة إجادة للاعبي الفريق وتحت إشراف الجهاز الفني ولذلك ليكون الفريق في أقوى حالاته خلال الست مباريات القادمة وتحقيق الفوز والبقاء في القسم الثاني.

وحقق فريق تحرير أسوان فوزا كبيرا على شقيقه الأكبر أسوان بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التى أقيمت ضمن منافسات الجولة ال20 من مسابقة دوري القسم الثاني .

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